PM Kisan 22nd Kist Installment: कब आएगी किसान योजना की अगली किस्त? इन वजहों से अटक सकता है आपका पैसा

किसानों की सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों पीएम किसान योजना की अगली किस्त (PM Kisan Next Installment)को लेकर है. हर कोई जानना चाहता है कि पीएम किसान की22वीं किस्त (PM Kisan 22nd installment) कब आएगी और इस बार पैसा मिलने में देरी तो नहीं होगी. पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर भी किस्त से जुड़ी खबरें लगातार वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर किसान और ज्यादा उम्मीद में हैं. लेकिन साथ ही एक डर भी है कि कहीं कोई छोटी सी गलती सेअगली किस्त का पैसा अटक न जाए.

अब तक किसान सम्मान निधि की 21 किस्तें जारी

मोदी सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं. अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंचे थे. अब सभी किसानों की नजर 22वीं किस्त पर है, जो 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद है.

पीएम किसान की 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फरवरी 2026 के अंत तक 22वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है. सरकार आमतौर पर किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले आधिकारिक अनाउंसमेंट करती है. इसलिए किसानों के थोड़ा इंतजार करना चाहिए.

बिना ई-केवाईसी नहीं मिलेगा 22वीं किस्त का पैसा

लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने साफ कहा है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं है या जमीन का सत्यापन अधूरा है, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी.बहुत सारे किसान अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए हैं. कई का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है और कई किसानों का डेटा पोर्टल पर सही अपडेट नहीं है. ऐसी स्थिति में किस्त अपने आप रुक जाती है.

इन वजहों से अटक सकती है अगली किस्त

किसानों की परेशानी सिर्फ ई-केवाईसी तक सीमित नहीं है. आधार और बैंक डीटेल में गलती भी किस्त रोकने की सबसे बड़ी वजह है. कई किसानों का नाम आधार और बैंक रिकॉर्ड में अलग-अलग लिखा रहता है. कुछ किसानों का खाता बंद हो चुका होता है या IFSC कोड बदल जाता है. कई बार बैंक में KYC अपडेट न होने से पेमेंट फेल हो जाता है. इस तरह की छोटी-छोटी गलतियां अगली किस्त को रोक सकती हैं.

इसके अलावा, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी एक बड़ी वजह है. कई किसानों के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता या सिस्टम में पुराने मालिक का नाम दिखता है. जमीन विवाद में होने या म्यूटेशन अपडेट न होने पर भी सिस्टम किसान को पात्र नहीं मानता और किस्त रोक देता है.

अगर किसी किसान की किस्त रुक गई है या स्टेटस में कोई समस्या दिख रही है, तो वह अपनी जानकारी तुरंत ठीक करवा सकता है. इसके लिए किसान CSC केंद्र, बैंक या कृषि विभाग की मदद ले सकते हैं. जितनी जल्दी डॉक्यूमेंट और डेटा अपडेट होगा, उतनी जल्दी अगली किस्त आ जाएगी.

2000 रुपये पाने के लिए फटाफट कर लें ये जरूरी काम

ई-केवाईसी करने का तरीका भी बेहद आसान है. किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-केवाईसी लिंक पर क्लिक करें. आधार नंबर डालें, ओटीपी भरें और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इसके बाद बैंक और जमीन का डेटा भी चेक कर लेना जरूरी है ताकि अगली किस्त में कोई दिक्कत न आए.

PM Kisan की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आ सकती है, लेकिन पैसा मिलने से पहले हर किसान को अपने डॉक्यूमेंट एक बार जरूर चेक कर लेने चाहिए. थोड़ी सी लापरवाही भी किस्त अटकने की वजह बन सकती है, इसलिए ई-केवाईसी, बैंक डीटेल और जमीन रिकॉर्ड को सही रखना बहुत जरूरी है.