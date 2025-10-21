PM किसान की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट! इस दिन मिल सकते हैं 2000 रुपये, इन किसानों के खाते में नहीं आएगा पैसा

दिवाली के मौके पर देश भर के किसान उम्मीद कर रहे थे कि त्योहार से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त (PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment)उनके खाते में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह किस्त दिवाली से पहले आ जाएगी, लेकिन किसानों के खाते में अब तक 2000 रुपये ट्रांसफर नहीं हुए हैं. ऐसे में देशभर के करोड़ों किसानों के लिए एक नया अपडेट सामने आया है.

किसानें के खाते में कब आएंगे 2000 रुपये?

फिलहाल देश के करोड़ों किसानों के मन में एक ही सवाल है कि उनके खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) के 2000 रुपये आखिर कब आएंगे? कई किसान इस बार किस्त न मिलने को लेकर परेशान हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी लेटेस्ट (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Update) जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

PM Kisan योजना को लेकर ताजा अपडेट

यहां हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान योजना (PM Kisan 21st Installment)को लेकर ताजा अपडेट क्या है, किस तारीख तक पैसा आ सकता है, और कौन से किसान हैं जिन्हें इस बार ₹2000 की मदद नहीं मिलेगी. तो आइए जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त (PM Kisan Samman Nidhi Yojana Next Installment) से जुड़ी हर जरूरी जानकारी....

कब जारी होगी पीएम किसान की 21वीं किस्त?

खबर है कि सरकार नवम्बर के पहले हफ्ते में यह राशि ट्रांसफर कर सकती है. इसका मतलब है कि जिन किसानों ने अपनी e-KYC पूरी कर ली है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, उन्हें अगले कुछ दिनों में ₹2000 की अगली किस्त (PM Next Installment Latest Update) मिल सकती है.

क्यों हो रही है 21वीं किस्त जारी होने में देरी?

इस बार किस्त में थोड़ी देरी देखने को मिल रही है. इसकी एक वजह बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) भी है, जिसकी पहली और दूसरी चरण की वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी. आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई नई स्कीम तो नहीं ला सकती, लेकिन पहले से चल रही योजनाओं की किश्तें जारी कर सकती है.

उम्मीद की जा रही है कि सरकार दिवाली से ठीक पहले या 1 से 5 नवंबर के बीच 21वीं किस्त ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि, इस पर अब तक कोई ऑफिशियल तारीख सामने नहीं आई है.

कुछ राज्यों को पहले ही मिल चुकी है किस्त

गौर करने वाली बात ये है कि कुछ राज्यों में यह किस्त पहले ही जारी कर दी गई है.26 सितंबर 2025 को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 2000 रुपये की किस्त दी गई थी.इसके बाद 7 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के किसानों के खाते में भी पैसा पहुंचा.इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आई थीं, जिसके चलते सरकार ने राहत के तौर पर यह रकम पहले ही ट्रांसफर कर दी थी.

कौन से किसान नहीं पाएंगे ₹2000 की अगली किस्त?

अगर आपने अभी तक PM Kisan की e-KYC नहीं करवाई है, या आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो आपके खाते में यह किस्त नहीं आएगी.सरकार ने साफ कहा है कि बिना e-KYC के किसी को भी पैसा नहीं मिलेगा. इसके अलावा, जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है, उन्हें अगले 5 साल तक इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.केवल विरासत में मिली जमीन वाले मामलों में ये नियम लागू नहीं होता.

कैसे करें e-KYC और चेक करें स्टेटस?

अगर आप e-KYC करना चाहते हैं, तो इसके तीन तरीके हैं:

OTP के जरिए e-KYC करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं.

बायोमैट्रिक KYC के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं.

फेस ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें.

अगर आपको चेक करना है कि आपकी किस्त कब आएगी, तो वेबसाइट पर जाकर ‘Beneficiary Status' पर क्लिक करें. वहां आधार नंबर या अकाउंट नंबर डालकर आप देख सकते हैं कि पैसा आपके खाते में कब ट्रांसफर होगा.

कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

कई बार किसान बिना जाने लिस्ट से बाहर हो जाते हैं. आप आसानी से घर बैठे ये चेक कर सकते हैं कि आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary Lis)t में है या नहीं.

सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं

‘Kisan Corner' में जाकर ‘Beneficiary List' चुनें

फिर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें

‘रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें

अगर आपका नाम दिख रहा है, तो समझिए कि आपकी किस्त आने वाली है.

किसान इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

सरकार की तरफ से अभी तक 21वीं किस्त की कोई पक्की तारीख (PM Kisan 21st Installment Date) नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरह बिहार चुनाव से पहले इसकी चर्चा तेज हो गई है, उससे यह उम्मीद है कि 1 नवंबर से पहले या उसी हफ्ते में पैसा ट्रांसफर हो सकता है.इससे पहले जो किसान e-KYC नहीं करवा पाए हैं, वे तुरंत यह काम पूरा कर लें और अपने बैंक डिटेल्स एक बार जरूर जांच लें ताकि कोई गलती न रह जाए और पैसा सीधा खाते में पहुंच सके.

