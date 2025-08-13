PM Kisan Yojana की 20वीं किस्त जारी, लेकिन कई किसानों के खाते में नहीं आए 2000 रुपये, ऐसे मिलेगा अटका पैसा

देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त (PM Kisan 20th Installment) 2 अगस्त 2025 को ही जारी कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम से डीबीटी के जरिए सीधे 9.70 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे. लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 2 हजार रुपये नहीं पहुंचे हैं.

इस वजह से वो बैंक पासबुक और मैसेज बार-बार चेक कर रहे हैं, कि कब तक किस्त (PM Kisan Instalment) आ जाएगी. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराएं नहीं, आपकी किस्त अभी भी आ सकती है, बस आपको कुछ जरूरी काम पूरे करने होंगे.

क्यों अटक रही है पीएम किसान की किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana 20th Installment) के तहत सरकार ने कुछ मामलों में पेमेंट रोक दी गई है. इसमें सबसे बड़ी वजह ई-केवाईसी न होना, आधार लिंकिंग पूरी न होना, या भू-सत्यापन का अधूरा रहना है. अगर आपके दस्तावेज या रिकॉर्ड में नाम, आधार और बैंक डिटेल में गलती है तो भी किस्त अटक सकती है. इसके अलावा, अगर एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोग किसान योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी जांच के दौरान पेमेंट रोकी जा सकती है.

कैसे मिलेगी अटकी हुई किस्त के पैसे?

अगर आपकी किस्त अटक गई है तो सबसे पहले वो सभी जरूरी अपडेट पूरे करें जिनकी वजह से पेमेंट रुकी है. ई-केवाईसी करवा लें, आधार को बैंक और भूमि रिकॉर्ड से लिंक कर लें और भू-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवा लें. जब ये सब अपडेट राज्य सरकार के पास क्लियर हो जाता है, तो आपका नाम फिर से लिस्ट में जुड़ जाता है और अगली किस्त के साथ पिछली किस्त का पैसा भी आपके खाते में आ जाता है.

किसान हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी हर मदद

अगर आपको वजह समझ नहीं आ रही है तो किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें. यहां आपको बताया जाएगा कि आपकी किस्त क्यों अटकी है और उसे कैसे रिलीज कराया जा सकता है.

केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद देती है, जो तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है. अगर आपने अभी तक जरूरी अपडेट नहीं किए हैं, तो देरी न करें, क्योंकि ये जरूरी काम करते ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा.