Petrol Diesel Price Today: 24 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल सस्ता हुआ या महंगा? यहां देखें अपने शहर का नया रेट

अगर आप आज अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूर है. सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को पेट्रोल और डीजल के नए दाम (Petrol Diesel Rate Today) जारी कर दिए हैं. हर दिन की तरह आज भी सुबह 6 बजे इन रेट्स को अपडेट किया गया. अच्छी बात यह है कि देश के ज्यादातर शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Prices) में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

सरकारी नियमों के तहत, पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol and Diesel Price Today) रोजाना सुबह 6 बजे तय किए जाते हैं. ये रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों और रुपये-डॉलर के भाव में उतार-चढ़ाव के आधार पर बदलते हैं.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज के रेट

आज यानी 24 अक्टूबर को चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम इस प्रकार हैं...

दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है.

मुंबई में पेट्रोल का भाव 103.50 रुपये और डीजल का रेट 90.03 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

चेन्नई में पेट्रोल 100.80 रुपये और डीजल 92.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

मई 2022 से नहीं हुआ बड़ा बदलाव

पेट्रोल और डीजल के दामों में मई 2022 के बाद से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. उस समय केंद्र सरकार और कई राज्यों ने टैक्स में कटौती की थी, जिससे ईंधन की कीमतें कुछ कम हुई थीं. उसके बाद से रेट्स स्थिर बने हुए हैं.

हालांकि, तेल विपणन कंपनियां (Oil Marketing Companies) रोजाना सुबह 6 बजे इन दामों को अपडेट करती हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और ग्राहकों को हर दिन का सही रेट मिल सके.

किन बातों से तय होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

पेट्रोल-डीजल के रेट कई फैक्टर पर निर्भर करते हैं . जैसे

कच्चे तेल की कीमत (Crude Oil Price): अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या घटने से भारत में फ्यूल के रेट पर सीधा असर पड़ता है.

रुपया-डॉलर की दर (Exchange Rate): भारत ज्यादातर तेल आयात करता है, इसलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कमजोर होने पर तेल महंगा हो जाता है.

टैक्स (Taxes): केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स का हिस्सा ईंधन की रिटेल कीमत में बड़ा योगदान देता है, जिसकी वजह से हर राज्य में दाम अलग-अलग होते हैं.

रिफाइनिंग लागत (Refining Cost): कच्चे तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने की प्रक्रिया में आने वाली लागत भी कीमत को प्रभावित करती है.

ऐसे करें अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के रेट चेक

अगर आप हर दिन का रेट जानना चाहते हैं तो घर बैठे एसएमएस से भी जानकारी ले सकते हैं.

Indian Oil (IOCL) के ग्राहक अपने शहर का कोड लिखकर 'RSP' <space> City Code' टाइप करें और 9224992249 पर भेजें.

Bharat Petroleum (BPCL) के ग्राहक 'RSP' टाइप कर 9223112222 पर भेजें.

Hindustan Petroleum (HPCL) के ग्राहक 'HP Price' टाइप कर 9222201122 पर SMS करें.

इस तरह आप बिना पेट्रोल पंप जाए अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के रेट(Petrol and Diesel Rate Today in India) की जानकारी तुरंत पा सकते हैं