पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, दिल्ली-मुंबई से लेकर बिहार और यूपी तक... यहां चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस

आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट अपडेट करती हैं और इनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. इसलिए अगर आप गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं तो पहले यह जान लेना बेहतर है कि आज आपके शहर में पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है.



देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस

सरकारी तेल कंपनियों ने 3 अक्टूबर 2025 के लिए देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 100.90 रुपये और डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

बिहार और यूपी में कितना है एक लीटर पेट्रोल-डीजल का दाम

राज्यों की बात करें तो बिहार में आज पेट्रोल 106.94 रुपये और डीजल 93.14 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. यूपी में पेट्रोल 94.97 रुपये और डीजल 88.14 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है.

महाराष्ट्र में आज पेट्रोल का रेट 105.28 रुपये और डीजल का रेट 91.79 रुपये प्रति लीटर है.

क्यों बदलते रहते हैं तेल के भाव?

तेल की कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं. जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव और सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स. अगर रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती है तो पेट्रोल-डीजल महंगा हो जाता है.

अपने शहर का लेटेस्ट रेट ऐसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में आज पेट्रोल-डीजल का कितना दाम है तो यह बेहद आसान है. आप इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर तुरंत लेटेस्ट रेट देख सकते हैं.

SMS से भी मिल जाएगी जानकारी

घर बैठे भी आप पेट्रोल-डीजल के दाम चेक कर सकते हैं. इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP लिखकर अपने शहर का कोड टाइप करें और 9224992249 पर भेजें. BPCL कस्टमर RSP लिखकर 9223112222 पर भेज सकते हैं. वहीं HPCL कस्टमर HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें और लेटेस्ट प्राइस पता करें.

