आज सुबह-सुबह बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल कराने से पहले देख लें अपने शहर का नया रेट

Petrol Diesel Rate Today: आज यानी 29 सितंबर के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल नए रेट जारी कर दिए हैं. हर सुबह 6 बजे तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी करती हैं. आज की बात करें तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें कहीं बढ़ी हैं, कहीं घट गई हैं और कई जगहों पर कोई बदलाव नहीं हुआ है. ये बदलाव सीधे आपके महीने के बजट पर असर डालते हैं.

अगर आप रोज गाड़ी या बाइक इस्तेमाल करते हैं तो टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का ताजा रेट चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है. चलिए जानते हैं आज देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल (Today Petrol Price) और डीजल (Today Diesel Price) किस भाव पर मिल रहा है.

देश के बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें

तेल कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

दिल्ली: पेट्रोल 94.77 रुपये लीटर, डीजल 87.67 रुपये लीटर है.

मुंबई: पेट्रोल 103.50 रुपये लीटर, डीजल 90.03 रुपये लीटर है.

कोलकाता: पेट्रोल 105.41 रुपये लीटर, डीजल 92.02 रुपये लीटर है.

चेन्नई: पेट्रोल 100.80 रुपये लीटर, डीजल 92.39 रुपये लीटर है.

बता दें कि पेट्रोल-डीजल के दामों में रोजाना उतार-चढ़ाव होता है और ये सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालते हैं.आइए जान लें कि देश के अन्य शहरों में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिलेगा?

शहरों के नाम पेट्रोल/लीटर डीजल/लीटर नोएडा 95.12 88.01 गुरुग्राम 95.50 87.97 फरीदाबाद 95.95 88.40 चंडीगढ़ 94.30 82.45 पटना 105.23 91.49

ऑनलाइन कैसे चेक करें अपने शहर का रेट?

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं तो ये काम बहुत आसान है.आप इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का रेट देख सकते हैं.इसके अलावा, इन कंपनियों के मोबाइल ऐप पर भी आप कुछ ही सेकंड में अपने इलाके का ताजा रेट पता कर सकते हैं. चाहें तो NDTV की वेबसाइट पर भी रोज अपडेट मिल जाएगा.

पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कई कारण होते हैं. इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और डॉलर के मुकाबले रुपये का एक्सचेंज रेट (Exchange Rate) है. इसके अलावा पेट्रोल-डीजल के दाम में भारत सरकार की ओर से लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला VAT भी जुड़ जाता है. इन सभी टैक्स, ड्यूटी और डीलर मार्जिन को मिलाकर, पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए अंतिम खुदरा कीमत निर्धारित होती है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें आपके हर महीने के खर्च पर सीधा असर डालती हैं. अगर आप रोज ऑफिस आने-जाने या लंबी ट्रिप के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो एक-दो रुपये का बदलाव भी लंबे समय में बड़ा फर्क डाल देता है. इसलिए टंकी फुल कराने से पहले अपने शहर का रेट जरूर देख लें.



