आज 22 अक्टूबर को पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव, टंकी फुल कराने से पहले जान लें आपके शहर का नया रेट

Petrol and Diesel Rate Today 22 October 2025: पेट्रोल और डीजल के रेट हर रोज बदलते हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. इसलिए टंकी फुल करवाने से पहले रेट चेक करना एक समझदारी है. खासतौर पर जब आप सफर पर हों या लंबी दूरी तय करनी हो, तो एक नजर फ्यूल प्राइस पर जरूर डालें.

Petrol-Diesel price in India Today: सरकारी तेल कंपनियों ने देश के चार बड़े शहरों में आज कोई बदलाव नहीं किया है. 
नई दिल्ली:

Petrol Diesel Price Today 22 October 2025: अगर आप आज गाड़ी की टंकी फुल करवाने की सोच रहे हैं, तो पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले एक बार अपने शहर का रेट जरूर देख लें. 22 अक्टूबर 2025 को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. हर दिन सुबह 6 बजे देशभर में फ्यूल के रेट अपडेट होते हैं, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है.  ऐसे में तेल भरवाने से पहले अपने शहर में  पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम 

देश के चार बड़े शहरों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है:
 

शहरपेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
दिल्ली₹94.77₹87.67
मुंबई₹103.50₹90.03
कोलकाता₹105.41₹91.02
चेन्नई₹100.91₹92.49

हालांकि, देश के अन्य शहरों में रेट में हल्का बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में अगर आप किसी दूसरे शहर जाने वाले हैं या वहीं रहते हैं, तो टंकी फुल करवाने से पहले एक बार रेट जरूर चेक करें.

हर दिन क्यों बदलते हैं पेट्रोल और डीजल के रेट?

फ्यूल के दाम सिर्फ तेल कंपनियां नहीं तय करतीं. इन पर कई फैक्टर्स का असर पड़ता है जैसे:

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें

डॉलर के मुकाबले रुपये का भाव

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया टैक्स

अगर रुपये की वैल्यू कमजोर होती है या कच्चा तेल महंगा होता है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं.

अपने शहर का रेट कैसे चेक करें?

आज के डिजिटल दौर में फ्यूल रेट जानना बेहद आसान है. आप SMS भेजकर भी पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट जान सकते हैं.

इंडियन ऑयल (IOC): RSP <स्पेस> <शहर का कोड> टाइप करें और भेजें 9224992249 पर

भारत पेट्रोलियम (BPCL): RSP टाइप करके भेजें 9223112222 पर

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL): HPPRICE टाइप करके भेजें 9222201122 पर

इसके अलावा, इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स के जरिए भी आप सेकंड्स में आज का रेट चेक कर सकते हैं.

