पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, कहीं महंगा तो कहीं सस्ता..जानिए आपके शहर में आज क्या है ताजा रेट

Petrol And Diesel Prices In India: तेल कंपनियों ने देश भर में आज 17 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है.देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है, जबकि कुछ शहरों में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं.आपको बता दें कि देश भर में हर दिन पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट जारी किए जाते हैं. ये कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट की जाती हैं.

अगर आप अपनी गाड़ी की टंकी भरवाने जा रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में आज पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं आज के रेट्स...

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल का दाम (Petrol-Diesel Price Today)

सरकारी तेल कंपनियों ने आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, चेन्नई में पेट्रोल 100.92 रुपये और डीजल 92.49 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें (Petrol and Diesel Rate Today) आज बदल गई हैं.

देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल का भाव (Petrol-Diesel Rate Today)

गुड़गांव में पेट्रोल 95.65 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.10 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

नोएडा में पेट्रोल 95.05 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.19 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

चंडीगढ़ में पेट्रोल 101.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.45 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

पटना में पेट्रोल 105.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

जयपुर में पेट्रोल 104.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.93 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

लखनऊ में पेट्रोल 194.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.81 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.



पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव की वजह

हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया जाता है.इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतें, रुपये और डॉलर का एक्सचेंज रेट, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड और सप्लाई की स्थिति जैसे कई फैक्टर शामिल होते हैं.इसके अलावा, केंद्र सरकार की ओर से लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty), राज्य सरकार का वैट (VAT) जो हर राज्य में अलग होता है और पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन भी जोड़ा जाता है. इन सभी को मिलाकर पेट्रोल और डीज़ल का रिटेल प्राइस तय होता है. यही वजह है कि इनमें बदलाव होने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन ऊपर-नीचे होती रहती हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें चेक करने के लिए आप अलग-अलग तरीकों का अपना सकते हैं. आप सरकारी तेल कंपनियों जैसे Indian Oil, Bharat Petroleum, और Hindustan Petroleum की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर कीमतें देख सकते हैं. इसके अलावा, इन कंपनियों के मोबाइल ऐप्स भी उपलब्ध हैं, जिनसे आप अपने शहर और राज्य की ताजातरीन कीमतें जान सकते हैं. SMS सर्विस का भी ऑप्शन है, जहां आप पेट्रोल पंप के पिन कोड के साथ SMS भेजकर कीमतें जान कर सकते हैं. NDTV की वेबसाइट्स और ऐप्स पर भी रोजाना पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट होते रहते हैं.