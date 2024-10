Petrol Diesel Price: आज सुबह-सुबह बदल गए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कहां हुआ सस्ता और कहां महंगा

तेल कंपनियों ने आज यानी 3 अक्टूबर के लिए पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें (Petrol and Diesel Prices) जारी कर दी हैं. जिसके मुताबिक,बिहार, महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. वहीं, कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल (Petrol Diesel Rates) आज सस्ता हो गया है. इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price Today) में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ऐसे में गाड़ी की टंकी फुल करवाने से पहले यह पता कर लें कि आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल किस भाव पर मिल रहा है. तो चलिए जानते हैं ...

देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपये प्रति लीटर है.

बिहार में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है. बिहार में पेट्रोल (Petrol Price in Bihar Today) 5 पैसे बढ़कर 107.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Bihar) 5 पैसे बढ़कर 93.89 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. वहीं, महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम (Petrol Price In Maharashtra Today) 36 पैसे बढ़कर 104.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल (Diesel Price in Maharashtra Today) 35 पैसे बढ़कर 91.01 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

इसके अलावा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पंजाब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं. जबकि गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की गई है.

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का असर

जब पेट्रोल-डीजल महंगे होते हैं तो हम सब पर इसका असर पड़ता है. यानी, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है और हम सबकी जेब पर बोझ पड़ता है. गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं. इससे सब्जियां, फल और दूसरी चीजें भी महंगी हो जाती हैं, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल होता है.