पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर: इस तारीख से पहले जमा करें जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो अटक जाएगी पेंशन की रकम!

अगर आप या आपके घर में कोई सीनियर सिटिजन पेंशन लेते हैं, तो ये खबर बहुत जरूरी है. कई सीनियर सिटिजन के लिए पेंशन ही उनकी पूरी लाइफ की फाइनेंशियल लाइफलाइन होती है जिससे दवाइयां, किराने का सामान, और रोजमर्रा के खर्च पूरे होते हैं. लेकिन कई बार छोटी-छोटी भूलों या जानकारी की कमी की वजह से पेंशन अचानक रुक जाती है. सबसे आम वजह होती है समय पर जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा न करना.

1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कर लें ये जरूरी काम

हर साल की तरह इस बार भी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. अगर आपने ये सर्टिफिकेट 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच जमा नहीं किया, तो आपकी पेंशन आना बंद हो सकता है. कई लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो यह काम समय पर नहीं कर पाते या उन्हें प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती. लेकिन अब सरकार ने यह प्रोसेस इतना आसान बना दिया है कि आप घर बैठे, मोबाइल से ही यह काम कर सकते हैं.

अब बैंक जाने की झंझट खत्म, ऑनलाइन सबमिट करें Life Certificate

पहले पेंशनर्स को बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है.अब सरकार ने यह प्रोसेस आसान बना दी है. सरकार ने Jeevan Pramaan App के जरिए यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल बना दी है. आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से अपना Life Certificate भेज सकते हैं.

इसके लिए बस Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें और Aadhaar आधारित फेस या फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन से वेरिफाई करें. कुछ ही मिनट में आपका Digital Life Certificate सबमिट हो जाएगा. जिन सीनियर सिटिजन को ऑनलाइन परेशानी होती है, वे पोस्ट ऑफिस एजेंट की मदद से भी घर पर ही यह यह काम करवा सकते हैं.

किन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

Life Certificate के अलावा कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स भी रखने होंगे, जैसे :

आयु का प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट

पता और बैंक डिटेल्स: पासबुक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड

इनकम डिक्लेरेशन और Pension Payment Order (PPO) नंबर

अगर ये डॉक्युमेंट्स समय पर नहीं दिए गए, तो पेंशन में रुकावट आ सकती है. इसलिए जरूरी है कि सभी कागजात समय पर अपडेट रहें.

80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए खास सुविधा

Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि 80 साल से ऊपर के पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Digital Life Certificate - DLC) घर पर जाकर जमा करने की सुविधा दी जाए.बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ही अब होम सर्विस के जरिए यह सुविधा दे रहे हैं, ताकि सुपर सीनियर सिटिजन को लाइन में लगना न पड़े और पेंशन समय पर मिले.

EPFO ने भी आसान किया तरीका

EPFO ने भी पेंशनर्स के लिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी है. अब EPFO मेंबर अपने मोबाइल से ही फेस स्कैन कर के Life Certificate सबमिट कर सकते हैं.

ऐसे करें घर बैठे Life Certificate सबमिट

अगर आप घर बैठे Jeevan Pramaan Patra जमा करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक स्मार्टफोन (कम से कम 5MP कैमरा वाला) और इंटरनेट कनेक्शन.साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस से लिंक हो.

ये आसान स्टेप्स फॉलो करें

Aadhaar Face RD App और Jeevan Pramaan App डाउनलोड करें. Aadhaar Face RD App में जाकर अपना फेस स्कैन करें. Jeevan Pramaan App में आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें, OTP से वेरिफाई करें. फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करें और सबमिट करें. सबमिशन के बाद आपको Certificate ID और PPO नंबर के साथ डाउनलोड लिंक मिलेगा. यह मैसेज आने का मतलब है कि आपका Life Certificate सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है.

बैंक ऐप से भी हो जाएगा काम

कई बैंक अब अपनी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से भी Life Certificate सबमिट करने की सुविधा दे रहे हैं. यानी अब न कहीं जाना पड़ेगा, न लाइन में लगना... पूरा प्रोसेस कुछ ही मिनटों में फोन से पूरा किया जा सकता है.