पहाड़ों पर लेने जा रहे हैं बर्फबारी का मजा? बैग में जरूर पैक कर लें ये 5 चीजें, नहीं होगी कोई परेशानी

Travel Packing For Snow Fall: सर्दियों का मौसम आते ही लोग वेकेशन की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं. खासतौर पर लोग इस मौसम में कश्मीर, मनाली, शिमला, लद्दाख जैसी बर्फीली जगहों पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं. इन दिनों इन सभी शहरों में बर्फबारी देखने को भी मिल रही है जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं. सोशल मीडिया पर काफी वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं, हालांकि कई वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें कई घंटों का लंब जाम लगा है या हादसे हो रहे हैं. ऐसे में अगर आप स्नोफॉल देखने का मन बना रहे हैं और ऐसी की किसी जगह वेकेशन पर जा रहे हैं तो कुछ जरूरी चीजें अपने साथ ले जाना ना भूलें. आइए जानते हैं इन जरूरी चीजों के बारे में...

1. थर्मस बोतल

अगर आप बर्फबारी वाले शहर में ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने साथ ऐसी एक बोतल या थर्मस जरूर रखें जिसमें कई घंटों तक पानी गर्म रह सके. अगर आप लगातार हल्का गुनगुना या गर्म पानी पीते रहेंगे तो आपको सर्दी-जुकाम, खांसी होने का खतरा कम रहेगा.

2. बेसिक दवाइयां

वैसे तो आमतौर पर ट्रेवल करते वक्त आपको हमेशा बेसिक दवाइयां रखनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहां लगातार बर्फबारी हो रही है तो अपने पास कुछ बेसिक जैसे बुखार, सिर दर्द, उल्टी, लूज मोशन, विक्स जैसी दवाइयां जरूर रखें जिससे अगर आपकी तबीयत बिगड़े और आप स्नोफॉल की वजह से मेडिकल स्टोर तक ना जा पाएं तो कम से कम आपके पास बेसिक दवाई हो.

3. पावर बैंक

यूं तो आजकल हर जगह आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड मिल ही जाते हैं, कार में भी चार्जिंग फैसिलिटी होती है, लेकिन स्नोफॉल वाली जगह पर फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और कई बार गाड़ियां भी बंद पड़ जाती हैं ऐसे में अगर आपके पास पावर बैंक होगा तो आप अपना फोन आसानी से चार्ज कर सकेंगे और कॉल कर के मदद मांग सकेंगे.

4. एक्स्ट्रा गर्म कपड़े

जाहिर है सर्दियों के मौसम में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो गर्म कपड़े तो ले ही जाएंगे, लेकिन हमारी सलाह है कि आप थोड़े एक्स्ट्रा गरम कपड़े लेकर जाएं. कई बार स्नो में बाहर घूमने की वजह से कपड़े गीले हो जाते हैं और ठंड के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते भी नहीं हैं, ऐसे में अगर आपके पास एक्स्ट्रा गरम कपड़े होंगे तो आप कपड़े बदल पाएंगे और गीले या ठंडे कपड़े पहनने की वजह से बीमार नहीं पड़ेंगे. बल्कि कपड़ों के अलावा जूते भी 1-2 जोड़ी ज्यादा लेकर जाएं ताकि अगर जूतों में बर्फ भर जाए तो आप दूसरे जूते पहन सकें.

5. अच्छा बॉडी लोशन/मॉइस्चराइजर

सर्दियों में अक्सर लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ठंड की वजह से फटने लगती है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने साथ अच्छा बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर लेकर जाएं. ताकी आपकी त्वचा को कोई नुकसान ना पहुंचे.