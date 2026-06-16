नोएडा-ग्रेटर नोएडा की ई-बसों के नए रूट जारी, कुछ स्टॉपेज हटे और कई नए जुड़े, देखें पूरी लिस्ट

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सफर पहले से ज्यादा आसान हो गया है. सोमवार, 15 जून 2026 से 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है. हालांकि, ई-बस सेवा की शुरुआत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब नोएडा प्राधिकरण ने कुछ स्टॉपेज हटाने और कुछ नए स्टॉपेज जोड़ने के बाद बसों के रूट नए सिरे से जारी किए हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ई-बसों की नई रूट लिस्ट जारी

यह बस गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर, होशियारपुर, सेक्टर-51, परथला, गौर चौक, ग्रेटर नौएडा वेस्ट (एक मूर्ति गोलचक्कर), सूरजपुर कलेक्ट्रेट होते हुए परी चौक पहुंचेगी.

यह रूट सेक्टर-44 छलेरा, एमिटी स्कूल, एक्सप्रेसवे, परी चौक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, दनकौर और रबूपुरा से होकर जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा. एयरपोर्ट जाने वालों के लिए यह सबसे उपयोगी रूट माना जा रहा है.

यह बस सेक्टर-37 अंडरपास से छलेरा, अगाहपुर, बरौला, सेक्टर-50 मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-75, नॉर्थ आई चौक, सेक्टर-116, सेक्टर-78, सैमसंग फेज-2, फूल मंडी और कुलेसरा से होकर चलेगी.

इस रूट में गोल्फ कोर्स, सिटी सेंटर, सेक्टर-52, साईं मंदिर, सेक्टर-61, सेक्टर-62, प्रताप विहार और आरआरटीएस स्टेशन गाजियाबाद शामिल हैं.

यह बस सेक्टर-16, नोएडा प्रवेश द्वार, सेक्टर-14ए, अक्षरधाम और कौशांबी होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी.

कितना होगा किराया?



ई-बसों का किराया आम लोगों को ध्यान में रखकर तय किया गया है. न्यूनतम किराया 20 रुपये रखा गया है. मध्यम दूरी के लिए यात्रियों को 30 रुपये देने होंगे, जबकि अधिकतम किराया 50 रुपये तय किया गया है. यानी अब लोगों को कम खर्च में आरामदायक सफर मिलेगा.

वहीं, पूरी तरह इलेक्ट्रिक होने के कारण ये बसें प्रदूषण मुक्त हैं. इससे वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा. साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी और ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

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