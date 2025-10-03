विज्ञापन
विशेष लिंक

New Cheque Clearing Rules: 4 अक्टूबर से चेक सिर्फ घंटों में होगा क्लियर, फटाफट आपके अकाउंट में आएगा पैसा

New Cheque Clearing Rule: कल से चेक क्लियरिंग के नियम बदलने वाले हैं .जिसमें आपका चेक अब घंटों में पास हो जाएगा और पैसा फटाफट सीधे आपके अकाउंट में आ जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
New Cheque Clearing Rules: 4 अक्टूबर से चेक सिर्फ घंटों में होगा क्लियर, फटाफट आपके अकाउंट में आएगा पैसा
RBI Cheque Clearing System: पहले जहां चेक लगने के बाद 2 दिन इंतजार करना पड़ता था, अब कुछ ही घंटों में पैसा आपके अकाउंट में होगा.
नई दिल्ली:

अगर आप भी बैंक में चेक लगाते हैं और पैसे आने में 2 दिन तक का इंतजार करना पड़ता है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है.कई बार इस देरी की वजह से लोगों को दिक्कत भी होती है.लेकिन अब से ये परेशानी खत्म होने वाली है.अब आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. रिजर्व बैंक (RBI) ने नया नियम लागू किया है. 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग सिस्टम बदल जाएगा. जिसमें आपका चेक अब घंटों में पास हो जाएगा और पैसा फटाफट सीधे आपके अकाउंट में  आ जाएगा. 

आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि RBI का नया चेक क्लियरिंग सिस्टम कैसे काम करेगा..इसका टाइमिंग और क्लियरिंग प्रोसेस क्या है और इससे आपको क्या फायदा होगा.

कैसे काम करेगा नया सिस्टम?

  • RBI ने मौजूदा Cheque Truncation System को अब और फास्ट बना दिया गया है. 
  • अब जैसे ही आप चेक बैंक में जमा करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी सीधे क्लियरिंग हाउस और फिर पेमेंट करने वाले बैंक को भेज दी जाएगी.
  • वहां बैंक को तय समय के अंदर चेक को पास या रिजेक्ट करना होगा.
  • इससे क्लियरिंग का समय 2 दिन से घटकर सिर्फ कुछ घंटे का हो जाएगा.
  • हले जहां 48 घंटे लगते थे, अब सिर्फ कुछ घंटों में चेक क्लियर हो जाएगा.


नए नियम को RBI इन दो  स्टेप में  करेगा लागू

  1. पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चलेगा. इस दौरान बैंक को शाम 7 बजे तक चेक पर कन्फर्मेशन देना होगा. अगर जवाब नहीं आया तो चेक अपने आप पास हो जाएगा.
  2. दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से शुरू होगा. इसमें बैंक को चेक आने के 3 घंटे के अंदर उसे पास करना होगा. जैसे अगर आपने सुबह 10 बजे चेक लगाया तो दोपहर 1 बजे तक वह क्लियर हो जाएगा.

ये है टाइमिंग और क्लियरिंग प्रोसेस

  • बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रेजेंटेशन सेशन चलाएंगे. यानी दिनभर स्कैन कॉपी क्लियरिंग हाउस को भेजी जाएगी.
  • पहले चरण में शाम 7 बजे तक बैंक को कन्फर्मेशन देना होगा.
  • दूसरे चरण से सिर्फ 3 घंटे के अंदर चेक क्लियर करना जरूरी होगा.
  • चेक क्लियर होने के बाद बैंक को 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा डालना होगा. यानी अब चेक जमा करने पर पैसा लगभग उसी दिन आपके अकाउंट में आ जाएगा.

ग्राहकों को सीधा फायदा

इस बदलाव का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. पहले जहां चेक लगने के बाद 2 दिन इंतजार करना पड़ता था, अब कुछ ही घंटों में पैसा आपके अकाउंट में होगा. इससे बिजनेस करने वालों, नौकरीपेशा लोगों और आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cheque Payments, Bank Cheque, Bank Cheque Clearing Time, New Cheque Clearing Rules, RBI Cheque Clearing System
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com