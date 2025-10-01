चटाक से चेक क्लियर, 4 अक्टूबर से आ रहा RBI का नया चेक सिस्टम क्या है?

New Cheque Clearing Rules: अगर आपने कभी बैंक में चेक लगाया है, तो आपको पता होगा कि उसे क्लियर होने और पैसा अकाउंट में आने में 2 दिन तक लग जाते हैं. लेकिन अब यह झंझट खत्म होने वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ऐलान किया है कि 4 अक्टूबर 2025 से नया चेक क्लियरिंग सिस्टम शुरू होगा. इसमें आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा और पैसा अकाउंट में जल्दी पहुंच जाएगा.

नया सिस्टम कैसे चलेगा?

RBI ने बताया है कि मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System - CTS) को अब और फास्ट बनाया जाएगा. अब जैसे ही आप चेक बैंक में जमा करेंगे, उसकी स्कैन कॉपी तुरंत क्लियरिंग हाउस और फिर पेमेंट करने वाले बैंक को भेज दी जाएगी. वहां से बैंक को तय समय में चेक को मंजूरी या रिजेक्ट करना होगा. इससे क्लियरिंग का टाइम 2 दिन से घटकर कुछ घंटे का रह जाएगा.

दो चरणों में लागू होगा नया चेक क्लियरिंग सिस्टम

पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक लागू होगा. बैंक को चेक मिलने के बाद शाम 7 बजे तक मंजूरी देनी होगी. अगर बैंक समय पर जवाब नहीं देता,तो चेक अपने आप पास हो जाएगा.

दूसरा चरण 3 जनवरी 2026 से तक लागू होगा. बैंक को चेक आने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर उसे क्लियर करना होगा. उदाहरण के लिए अगर आपने सुबह 10 बजे चेक जमा किया, तो दोपहर 1 से 2 बजे तक वह पास हो जाएगा.

टाइमिंग और प्रोसेस

बैंक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगातार चेक प्रेजेंटेशन सेशन चलाएंगे, यानी दिनभर स्कैन कॉपी भेजी जाती रहेगी. कन्फर्मेशन का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा. पहले चरण में 7 बजे तक बैंक को जवाब देना होगा, लेकिन दूसरे चरण से सिर्फ 3 घंटे में ही क्लियरिंग करनी होगी.

ग्राहकों को होगा सीधा फायदा

इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. अब आपको पैसे आने के लिए 2 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बैंक को क्लियरिंग के बाद 1 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा डालना होगा. यानी अब चेक जमा करने पर आपका पैसा लगभग उसी दिन आपके पास होगा.

