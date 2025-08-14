अब कुछ ही घंटों में क्लियर होगा Cheque, RBI ने पेश किया नया सिस्टम, ये कैसे करेगा काम?

अगर आपने अब तक बैंक में चेक लगाया है तो आपको मालूम होगा कि क्लियर होने में अक्सर 2 दिन लग जाते हैं. लेकिन अब यह परेशानी खत्म होने वाली है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग का नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है, जिसमें आपका चेक कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएगा.

नया सिस्टम कैसे काम करेगा?

RBI ने बताया कि मौजूदा चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System) को अब बैच प्रोसेस से हटाकर “कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन” में बदला जाएगा. इसका मतलब है कि जैसे ही चेक बैंक में जमा होगा, उसकी स्कैन कॉपी तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेज दी जाएगी और फिर पेमेंट करने वाले बैंक को भेजी जाएगी. वहां से बैंक को तय समय में चेक को मंजूरी या रिजेक्ट करना होगा.

इससे बैंक में चेक क्लियर होने की टाइमिंग दो दिन से घटकर केवल कुछ ही घंटे की रह जाएगी.केंद्रीय बैंक की ओर से यह कदम चेक क्लियरिंग सिस्टम को तेज करने के लिए उठाया गया है.

नया सिसिटम दो चरणों में होगा लागू

पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक, बैंक को चेक मिलने के बाद शाम 7 बजे तक कन्फर्मेशन देना होगा. अगर बैंक कन्फर्मेशन नहीं देता, तो चेक अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा.

दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 से, बैंक को चेक मिलने के सिर्फ 3 घंटे के अंदर क्लियर करना होगा. जैसे अगर चेक सुबह 10 से 11 बजे के बीच जमा हुआ, तो दोपहर 2 बजे तक उसे मंजूर या रिजेक्ट करना होगा.

प्रेजेंटेशन और कन्फर्मेशन सेशन

सभी बैंकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चेक प्रेजेंटेशन सेशन रहेगा, जिसमें लगातार चेक स्कैन करके भेजे जाएंगे. कन्फर्मेशन सेशन सुबह 10 से शाम 7 बजे तक चलेगा. पहले चरण में “आइटम एक्सपायरी टाइम” शाम 7 बजे होगा, जबकि दूसरे चरण में यह घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा.

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

इस बदलाव के बाद ग्राहकों को पैसे मिलने में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. बैंक को सेटलमेंट के बाद अधिकतम 1 घंटे में पैसे ग्राहक के अकाउंट में डालने होंगे. इससे चेक क्लियरिंग में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा और आपका पैसा जल्दी उपलब्ध होगा.

AI के इस्तेमाल के लिए फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी

RBI ने फाइनेंशियल सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के सुरक्षित और जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने पर भी रिपोर्ट पेश की है. इसमें AI के इस्तेमाल को लेकर 7 सूत्र और 6 रणनीतिक स्तंभों के तहत 26 सुझाव दिए गए हैं, ताकि इसका इस्तेमाल सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हो.

