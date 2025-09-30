विज्ञापन
Hundred की जगह Harendra बैंक चेक वायरल, स्कूल प्रिंसिपल की इंग्लिश देख पीट लेंगे माथा...जानें मामला

25 सितंबर को मिड-डे मील वर्कर के नाम ₹7,616 का चेक जारी किया गया था, लेकिन बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया. कारण? चेक पर लिखी गई अंग्रेज़ी ऐसी थी कि बैंक भी कन्फ्यूज़ हो गया.

  • हिमाचल के एक सरकारी स्कूल से 7,616 रुपये का मिड-डे मील वर्कर के नाम चेक वायरल
  • बैंक चेक पर लिखी गलत अंग्रेजी की वजह से बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया
  • वायरल बैंक चेक में Seven को Saven, Hundred को Harendra लिखा हुआ है
हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल से जारी हुआ एक चेक इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है और वजह ऐसी कि जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? दरअसल ये कोई लाखों या करोड़ों का चेक नहीं है बल्कि इसके वायरल होने की वजह दूसरी है. उस पर लिखी गई अंग्रेज़ी कुछ ऐसी है, जिसे देख किसी को भी हंसी आ ही जाएगी. 25 सितंबर को मिड-डे मील वर्कर के नाम ₹7,616 का चेक जारी किया गया था, लेकिन बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया. कारण? चेक पर लिखी गई अंग्रेजी ऐसी थी कि बैंक भी कन्फ्यूज हो गया.

चेक में ऐसा क्या लिखा जो हो गया वायरल

चेक में Seven की जगह Saven लिखा हुआ है. इसके बाद Thousand की जगह Thursday और Hundred की जगह Harendra लिखा है. जबकि Sixteen की जगह Sixty लिखा है. अब सोचिए, बैंक वाले भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये चेक है या कोई वीकली कैलेंडर. हालांकि यह साफ नहीं है कि चेक खुद प्रिंसिपल ने लिखा या किसी और ने, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि साइन करने से पहले उन्होंने स्पेलिंग चेक क्यों नहीं की? जैसे ही ये चेक सोशल मीडिया पर आया तो हर जगह वायरल हो गया और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रिया देने लगे.

लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा कि हमारे सरकारी स्कूलों का यही हाल, इसलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं. वहीं एक और यूज़र ने चुटकी लेते हुए लिखा कि Autocorrect system of pen में गड़बड़ी हो गई होगी. जब सरकारी स्कूलों से ऐसी 'क्रिएटिव इंग्लिश' सामने आती है, तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि बदलाव ज़मीन पर भी हो रहा है.
 

