National Voters' Day 2026: 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय वोटर दिवस, जानिए इस साल की क्या है थीम

National Voters Day 2026: हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को चुनावी प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना और लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है. यह दिवस 25 तारीख को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का गठन हुआ था. यह तारीख भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है.

राष्ट्रीय मतदाता दिवस का महत्व (National Voters' Day Significance)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोगों को, खासकर युवा और पहली बार वोट देने वालों को, चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है. इसका मकसद लोगों को यह समझाना है कि वोट देना उनका बुनियादी अधिकार है और लोकतंत्र में एक अहम जिम्मेदारी भी है. इसके अलावा इस दिन चुनाव आयोग को भी सम्मान दिया जाता है, जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम करता है. वर्तमान में चुनाव आयोग का नेतृत्व ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें, कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय मनाया गया था.

भारत इस साल अपना 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है. इसकी थीम 'मेरा भारत, मेरा वोट' (My India, My Vote) है. यह थीम बताती है कि हर नागरिक का वोट बहुत अहम है और लोगों को लोकतंत्र की प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए.

National Voters Day 2026

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां नागरिकों को अपने नेता चुनने का अधिकार है. वोट देना लोगों को ऐसे प्रतिनिधि चुनने का मौका देता है, जो विकास का काम करें, जन सुविधाओं को बेहतर बनाएं और समाज की समस्याओं का समाधान करें. राष्ट्रीय मतदाता दिवस नागरिकों को यह याद दिलाता है कि हर एक वोट की अहमियत होती है और यही वोट देश का भविष्य तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है.

इन संदेशों के जरिए दें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं (National Voters' Day Wishes)

1. लोकतंत्र की है यह शान,

मतदान से ही है देश का मान

जागो नागरिक, जागो यार,

वोट देना है आपका अधिकार

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं

2. अंगुली पर लगी स्याही, जिम्मेदारी की निशानी है,

मजबूत लोकतंत्र ही, असली हिंदुस्तानी कहानी है

जाओ और जाकर अपना फर्ज निभाओ,

देश के भविष्य को अपने हाथों से सजाओ

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं

3. सिर्फ घर बैठकर बदलाव नहीं आता,

वोट की ताकत से ही देश आगे जाता

एक वोट से बदलती है किस्मत राष्ट्र की,

रखो लाज हमेशा अपने स्वराज्य की

राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं