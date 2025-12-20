विज्ञापन
विशेष लिंक

Mobile Recharge महंगा होने वाला है! नए साल में कितन बढ़ सकते हैं जियो, एयरटेल और Vi के प्‍लान के दाम?

नए साल 2026 में एयरटेल (Airtel Recharge), जियो (Jio Recharge Plan) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea tarifff), सभी के रिचार्ज प्‍लान 20% तक महंगे हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Mobile Recharge महंगा होने वाला है! नए साल में कितन बढ़ सकते हैं जियो, एयरटेल और Vi के प्‍लान के दाम?

10 दिन बाद नया साल आने वाला है और ये आपकी जेब से जुड़े कई बदलावों को अपने साथ लाने वाला है. इनमें बैंक, आधार, एलपीजी गैस, पेट्रोल-डीजल रेट्स समेत कई सारे बदलाव शामिल हैं. इन्‍हीं में से एक महत्‍वपूर्ण संभावित बदलाव है, आपके मोबाइल बिल को लेकर. अंदेशा जताया जा रहा है कि नए साल में मोबाइल टैरिफ 20% तक महंगा हो सकता है. मार्केट रिसर्च फर्म मॉर्गन स्‍टैनली (Morgan Stanley) का ये अनुमान है

मॉर्गन स्‍टैनली की रिपोर्ट (Morgan Stanley Research Report on Mobile Tariff) के मुताबिक, नए साल 2026 में एयरटेल (Airtel Recharge), जियो (Jio Recharge Plan) और वोडाफोन-आइडिया (Vodafone Idea tarifff), सभी के प्रीपेड और पोस्‍टपेड रिचार्ज प्‍लान 20% तक महंगे हो सकते हैं.

नए साल में क्‍यों महंगा हो सकता है रिचार्ज?

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टेलीकॉम कंपनियों का उद्देश्‍य 2026 में ARPU यानी एवरेज रेवेन्‍यू प्रति यूजर को बढ़ाना है. इसके लिए कंपनियां टैरिफ में 16 से 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है. ऐसा कंपनियों का पैटर्न बन चुका है. जुलाई 2024 में भी कंपनियों ने टैरिफ हाइक का फैसला लिया था, जिसके बाद रिचार्ज प्‍लान महंगे हो गए थे.

कितने महंगे हो जाएंगे एयरटेल के प्‍लान?

कौन-सी कंपनी कितना टैरिफ बढ़ाएंगी, इसको लेकर कोई अधिकारिक ऐलान सामने नहीं आया है. हालांकि अलग-अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि एयरटेल का 28 दिन वाला अनलिमिटेड 5G प्लान, जो अभी 319 रुपये में आता है, उसी कीमत 419 रुपये तक हो सकती है.

जियो का मंथली प्‍लान कितने का पड़ेगा?

जियो के 1.5 GB डेली डेटा वाले 299 रुपये के प्लान को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 359 रुपये तक हो सकती है. वहीं 349 रुपये वाला 28 दिन का 5G प्लान कीमतें बढ़ाने के बाद 429 रुपये तक का हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो हर महीने आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है.

Vi के प्लान्स में कितनी होगी जेब ढीली?

अगर वोडाफोन आइडिया ने भी टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया तो इस फैसले से यूजर्स का खर्च बढ़ने वाला है. ऐसा हुआ तो Vi का 28 दिन वाला 1GB डेली डेटा प्लान 340 रुपये से बढ़कर 419 रुपये का हो सकता है. वहीं 56 दिन यानी करीब 2 महीने की वैलिडिटी वाले 2GB डेली डेटा प्लान के लिए 579 रुपये की जगह 699 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. बाकी प्‍लान्‍स पर भी असर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें: Retirement Planning Tips: कमाई से ज्‍यादा खर्च, आय का बस 1 जरिया...रिटायरमेंट प्‍लान में न करें ये 10 बड़ी गलतियां

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mobile Recharge, Mobile Tariff Hike, Mobile Tariffs To Go Up, Mobile Recharge Plan Price Hike, Mobile Recharges
Get App for Better Experience
Install Now