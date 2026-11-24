Metro Rail Goods Srvices: मेट्रो नेटवर्क से जुड़े कानपुर समेत देश के बड़े शहरों के कारोबारियों के लिए जीएसटी नेटवर्क ने नियमों में अहम बदलाव किया है. अब व्यापारियों को मेट्रो रेल के जरिए कीमती सामान एक बाजार से दूसरे बाजार या सीधे ग्राहक तक पहुंचाने पर ई-वे बिल बनाने की सुविधा मिल गई है. साथ ही, वे इस आवाजाही पर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ भी ले सकेंगे. जीएसटीएन ने सीजीएसटी नियम 138(2ए) में संशोधन के तहत ई वे बिल के पार्टबी में परिवहन के पांचवें माध्यम के रूप में मेट्रो रेल को जोड़ा गया है.

अब तक 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल बनाते समय सिर्फ सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग के विकल्प ही थे. कई व्यवस्थाओं में गाड़ी संख्या दर्ज करना जरूरी होता था, लेकिन मेट्रो का कोई अलग रजिस्टर्ड वाहन नंबर न होने और पोर्टल पर विकल्प न मिलने से कारोबारियों को वैध रिकॉर्ड दिखाने में तकनीकी दिक्कतें आती थीं.

वेब पोर्टल पर सुविधा शुरू

जीएसटीएन की एडवाइजरी के मुताबिक, वेब पोर्टल के जरिए सीधे ईवे बिल बनाने और पहले से बने बिलों में परिवहन से जुड़ी जानकारी अपडेट करने का विकल्प लाइव हो गया है. मेट्रो रेल के जरिए माल भेजने पर संबंधित ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर दर्ज करना जरूरी किया गया है. जो बड़े कारोबारी और ट्रांसपोर्टर अपने बिलिंग या ईआरपी सॉफ्टवेयर को एपीआई (API) के जरिए से सीधे जीएसटी पोर्टल से जोड़ते हैं, उनके लिए यह सुविधा फिलहाल सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में उपलब्ध कराई गई है. लाइव एपीआई सिस्टम में इसे कब से शुरू किया जाएगा, इसकी घोषणा अलग से की जाएगी.

जांच के डर से मिलेगी मुक्ति

कर विशेषज्ञों के मुताबिक, मेट्रो में भारी माल की ढुलाई के बजाय अक्सर व्यापारी या उनके प्रतिनिधि बैग या पार्सल में कम वजनी लेकिन अधिक कीमत का सामान लेकर सफर करते हैं. पहले ईवे बिल का स्पष्ट विकल्प न होने पर स्टेशन के बाहर मोबाइल स्क्वाड की जांच में सामान रोके जाने या बाद में बिक्री के समय परिवहन के जरिए सवाल उठने की आशंका बनी रहती थी. इसलिए नए प्रावधान के बाद कारोबारियों के पास सामान की आवाजाही का पुख्ता और वैध दस्तावेज रहेगा. इसका सबसे अधिक लाभ ज्वैलर्स, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेताओं, छोटे बड़े व्यापारियों और कुरियर एजेंटों को मिलेगा, जो मेट्रो से 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य का सामान साथ ले जाते हैं.

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सामानों की आवाजाही के लिए तैयार किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक चालान ही ईवे बिल कहलाता है. सामान्य तौर पर 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे राज्य में ले जाने के लिए यह जरूरी होता है. इससे माल के वैध परिवहन की पुष्टि होती है, कर चोरी पर रोक लगती है और कारोबारियों का आईटीसी क्लेम सुरक्षित रहता है.

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