Mahindra Bolero 2025: बोलेरो का नया अवतार, 2000 से चल रही लगातार, आनंद महिंद्रा भी फिदा

Mahindra Bolero 2025: कहीं बोनट तक पानी... तो कहीं पहाड़ जैसे रास्ते...फिर भी यह दमदार एसयूवी हुंकार भरती हुई, सभी को हैरान करते हुए दौड़े चली जाती है. देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं कि कैसे पिछले 25 सालों से यह एसयूवी अपनी ताकत के दम पर धाक जमाए हुए है. अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस एसयूवी गाड़ी की बात कर रहे हैं. जी हां, वह दमदार गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो.

बोलेरो अपने नए अवतार में लौटी

भारतीय सड़कों पर दो दशकों से ज्यादा समय से राज कर रही महिंद्रा की मोस्ट फेमस एसयूवी, बोलेरो (Bolero) अपने नए और अपडेटेड अवतार में लौट आई है. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने हाल ही में 2025 बोलेरो और बोलेरो नियो (Bolero Neo) की नई रेंज लॉन्च की है, जो क्लासिक 'रफ एंड टफ' अंदाज को आधुनिक स्टाइल और फीचर्स के साथ पेश करती है.

आनंद महिंद्रा ने शेयर की अपनी भावनाएं

कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इस एसयूवी के अटूट विरासत और भारतीय ग्राहकों के साथ इसके गहरे जुड़ाव पर अक्सर अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे हैं, जिससे लगातार बोलेरो की सफलता का पता चलता है. सोशल मीडिया एक्स पर आनंद महिंद्रा ने इस नई बोलेरो को सभी के सामने लाते हुए, इसके साथ अपनी भावनाओं के बारे में भी बताया.

"हमारी पहली हार्ड-टॉप SUV, महिंद्रा आर्मडा, के लॉन्च होने के बाद से, मैंने किसी और ब्रांड की कार नहीं चलाई. हालांकि, आज मैं XEV 9e इस्तेमाल करता हूं, जो महिंद्रा की अब तक की सबसे एडवांस गाड़ी है, फिर भी मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि, मैं अब भी बोलेरो को ही चलाना पसंद करूंगा. इसकी मजबूती और सादगी इसे एक बेहतरीन, पुराने जमाने की सड़क योद्धा बनाती है." "मैंने अपनी बोलेरो, जिसका नाम 'ब्लैक बीस्ट' रखा था, स्कॉर्पियो के लॉन्च होने से पहले भी खूब चलाई थी. और अब, बीस्ट वापस आ गई है...वही सभी की पसंद सिल्हूट, लेकिन एक नए 2025 वाले अवतार में..." - आनंद महिंद्रा, चेयरमैन, महिंद्रा ग्रुप

नए अवतार में क्या है स्पेशल?

बोलेरो, जिसे गांव और सेमी-अर्बन भारत की पहली पसंद माना जाता है, को नई पीढ़ी के ड्राइवरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.

डिजाइन अपडेट

नई बोलेरो में क्रोम इन्सर्ट के साथ एक नई ग्रिल

अपडेटेड बम्पर

प्रीमियम लुक के लिए 15-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मौजूद हैं

बोलेरो नियो (Bolero Neo)

स्लीक ग्रिल

एलईडी डीआरएल के साथ नए हेडलैंप्स

16-इंच के अलॉय व्हील्स

स्टील्थ ब्लैक और ब्लू जींस के नए कलर ऑप्शन

प्रीमियम इंटीरियर

7 इंच (बोलेरो) और 9 इंच (बोलेरो नियो) का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

इंजन और परफॉर्मेंस

बोलेरो में 1.5-लीटर mHawk 75 डीजल इंजन के साथ आता है, जो 75 hp की पावर जनरेट करता है.

बोलेरो नियो में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन है, जो 100 hp की पावर और 260 Nm का टॉर्क देता है.

कीमत

नई 2025 महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपये से शुरू होकर 9.69 लाख रुपये के बीच में है.

बोलेरो नियो की कीमत 8.49 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये तक जाती है.

दो दशक से ज्यादा की विरासत, कमाल की लोकप्रियता

करीब 25 साल पहले लॉन्च हुई बोलेरो ने अपनी मजबूती, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से एक खास जगह बनाई है. यह इकलौती ऐसी एसयूवी है जो शहरी और ग्रामीण दोनों जगह सभी की पसंद बनी हुई है.

आनंद महिंद्रा शेयर करते रहते हैं किस्से

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, आनंद महिंद्रा, बोलेरो से जुड़े किस्सों को अक्सर सोशल मीडिया पर साझा करते हैं. चाहे बोलेरो ड्राइवर को हाथी के हमले से बचना हो, या कबाड़ से बोलेरो के फ्रंट ग्रिल जैसा दिखने वाला 'जुगाड़ वाहन' बनाना हो. महिंद्रा ने हमेशा बोलेरो के लिए भारतीयों का भरोसे की सराहना की है.

तो फिर इतंजार किस बात का नए बदलावों और फीचर्स के साथ नई बोलेरो भारत की सड़कों पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है....