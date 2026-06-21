लखनऊ वालों के खुशखबरी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह 3 घंटे तक एंट्री फ्री, 8 बजे के बाद लगेगा इतने का टिकट

लखनऊ में रहने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. अब लखनऊ के बसंतकुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह की सैर पर जाने वाले आम नागरिकों और फिटनेस प्रेमियों को प्रवेश शुल्क नहीं देना पड़ेगा. यहां मॉर्निंग वॉक और योग करने के लिए लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने सुबह के निश्चित समय के लिए एंट्री को पूरी तरह फ्री कर दिया है, जिससे सेहतमंद जीवनशैली अपनाने वालों को सीधा फायदा मिलेगा. हालांकि, तय समय के बाद यहां जाने के लिए पहले की तरह टिकट शुल्क देना होगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जारी किया आदेश

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, बसंतकुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक मॉर्निंग वॉक और योग करने वाले नागरिकों के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है. सुबह 8 बजे के बाद घूमने आने वाले आम दर्शकों के लिए पूर्व निर्धारित 15 रुपये का प्रवेश शुल्क लागू रहेगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विशेष पहल और स्थानीय निवासियों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया है. 65 एकड़ में फैले इस विशाल राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जाकर आप सुबह की शांत और सेहतमंद फिजाओं का लुत्फ बिना किसी टिकट के उठा सकते हैं.

इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आदेश जारी कर दिए गए हैं. सम्बंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. इस व्यवस्था से नागरिकों को बेहतर एवं सुगम वातावरण में स्वास्थ्य सम्बंधी गतिविधियां करने का अवसर मिलेगा.

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