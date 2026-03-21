LPG ATM: न कोई कतार, न देरी... भारत गैस ने दिल्ली-NCR में एलपीजी संकट से निपटने के लिए 'GAS ATM' किया लॉन्च

LPG ATM: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर देशभर में LPG गैस किल्लत चल रही है. कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे. भारत सरकार ने भी गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के बीच कई नियमों में बदलाव किया है. कमर्शियल LPG सिलेंडर को लेकर भी कई बदलाव किए गए हैं. ऐसे में गैस की कमी को दूर करने के लिए भारत गैस ने LPG ATM की शुरुआत की है. भारत गैस ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक स्वचालित एलपीजी वेंडिंग मशीन शुरू की है, जिसे 'गैस एटीएम' कहा जा रहा है. इससे पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण चल रहे संकट के बीच उपभोक्ता खाना पकाने के गैस सिलेंडर आसानी से खरीद सकेंगे.

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एलपीजी वेंडिंग मशीन

ATM मशीन गुरुग्राम में सोहना के सेक्टर-33 स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगाई गई है और इसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. इस प्रणाली का उद्देश्य एलपीजी की लगातार कमी को दूर करना और उपयोगकर्ताओं को चौबीसों घंटे सुविधा प्रदान करना है. आइए जानते हैं, यह मशीन कैसे काम करती है और रिफिलिंग का प्रोसेस क्या है. सेंट्रल पार्क रिसॉर्ट्स के एक कर्मचारी अमित खटाना ने बताया कि यह भारत गैस द्वारा स्थापित 10 सिलेंडरों की क्षमता वाली एलपीजी वेंडिंग मशीन है.

अमित ने प्रक्रिया समझाया और बताया कि ग्राहकों को अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद उन्हें सत्यापन के लिए एक ओटीपी प्राप्त होगा. सत्यापन के बाद, वे अपना खाली सिलेंडर मशीन में रखते हैं, जहां उसका वजन किया जाता है और स्कैन किया जाता है. इसके बाद ऊपरी डिब्बा खुलता है और खाली सिलेंडर जमा हो जाता है, जिसके बाद मशीन पर भुगतान का विकल्प दिखाई देता है. उन्होंने आगे बताया कि सफल भुगतान होने पर, निचला डिब्बा खुलता है और भरा हुआ सिलेंडर निकलता है, जिसका वजन दोबारा किया जा सकता है. पूरी प्रक्रिया में लगभग 2-3 मिनट लगते हैं.

स्मार्ट मॉनिटरिंग से लैस यह मशीन स्टॉक कम होने पर अलर्ट भेजती है और तुरंत स्टॉक भर देती है. वर्तमान में यह हल्के और सुरक्षित 10 किलोग्राम के मिश्रित सिलेंडर वितरित करता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे उपभोक्ता किसी भी समय गैस सिलेंडर ले सकते हैं और उन्हें डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है.