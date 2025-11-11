Jio vs Airtel vs Vi : किसका 2GB डेली डेटा प्लान है सबसे सस्ता और बेस्ट? चेक करें प्राइस, वैलिडिटी और बेनिफिट्स

अगर आप भी रोजाना 2GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल और ओटीटी बेनिफिट वाले रिचार्ज प्लान की तलाश में हैं, तो जियो, एयरटेल और वोडिफोन आइडिया तीनों टेलीकॉम कंपनियों के पास 2025 में कई ऑप्शन हैं. लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनमें से कौन सा प्लान सबसे ज्यादा किफायती है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं किस कंपनी का कौन सा रिचार्ज आपके काम का है.

Jio का धमाकेदार ऑफर: 2GB डेली डेटा के साथ 90 दिन की वैलिडिटी

Reliance Jio इस समय यूजर्स को काफी बढ़िया ऑफर दे रहा है. Jio का Rs 899 वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रति दिन के साथ आता है. इसकी वैलिडिटी 90 दिन की है और इसके साथ कंपनी 20GB एक्स्ट्रा डेटा फ्री दे रही है.

इतना ही नहीं, जियो इस समय फेस्टिव ऑफर के तहत 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन (मोबाइल और टीवी दोनों के लिए) भी दे रहा है. इसके अलावा, Google के Gemini Pro सब्सक्रिप्शन का फ्री एक्सेस भी इस प्लान में शामिल है.

Airtel का 2GB वाला प्लान: महंगा लेकिन प्रीमियम बेनिफिट्स

Airtel का Rs 979 वाला रिचार्ज प्लान भी 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS प्रति दिन देता है. हालांकि इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है यानी जियो से थोड़ी कम. इस पैक में आपको Airtel Xstream Play Premium और Perplexity Pro AI के 12 महीने का फ्री एक्सेस भी मिलता है.

कुल मिलाकर, Airtel का यह प्लान उन यूजर्स के लिए ठीक है जो सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट और स्मार्ट AI एक्सपीरियंस भी चाहते हैं.

Vi का प्लान: Amazon Prime के साथ एंटरटेनमेंट का मजा

Vodafone Idea (Vi) का Rs 996 रिचार्ज प्लान 2GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS प्रति दिन के साथ आता है. इसकी वैलिडिटी 84 दिन है. साथ ही कंपनी इस प्लान में 90 दिन का Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन फ्री दे रही है, जिसकी सालाना कीमत Rs 799 है.

यानी अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग और शॉपिंग दोनों के शौकीन हैं, तो Vi का ये प्लान आपके लिए वैल्यू वाला डील हो सकता है.

कम बजट में बेस्ट प्लान्स: Rs 500 के अंदर के टॉप रिचार्ज

अगर आपका बजट Rs 500 तक का है, तो भी Jio और Airtel दोनों के पास कई बढ़िया ऑप्शन हैं.

Rs 500 से कम वाले Jio के टॉप प्लान्स

Jio का सबसे सस्ता Rs 209 वाला प्लान यूजर्स को 1GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन देता है. इसकी वैलिडिटी 22 दिन की है और इसमें JioTV और JioCloud का एक्सेस भी शामिल है.

Rs 249 और Rs 299 प्लान्स में भी वही बेनिफिट्स हैं, बस वैलिडिटी क्रमशः 28 और 22 दिन की है. Rs 299 प्लान में 90 दिन का JioHotstar सब्सक्रिप्शन और 50GB JioAICloud स्टोरेज भी मिलता है.

अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए, तो Rs 349 और Rs 445 वाले Jio प्लान्स बढ़िया रहेंगे. इनमें 2GB डेली डेटा, 28 दिन की वैलिडिटी और कई OTT ऐप्स जैसे SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+ और FanCode का एक्सेस शामिल है.

Rs 500 से कम वाले Airtel के टॉप प्लान्स

Airtel का Rs 249 वाला प्लान 1GB डेटा प्रतिदिन, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS प्रतिदिन देता है. इसमें 30 दिन का Hellotunes और Airtel Xstream Play का फ्री एक्सेस है.

थोड़ी ज्यादा वैलिडिटी के लिए आप Rs 299 वाला प्लान ले सकते हैं जिसमें यही बेनिफिट्स 28 दिन तक मिलते हैं.

ज्यादा डेटा यूजर्स के लिए Rs 379 और Rs 429 प्लान्स भी हैं जो 2GB और 2.5GB डेली डेटा देते हैं.

वहीं, Rs 449 वाला Airtel प्लान 3GB डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS के साथ 28 दिन के लिए बेस्ट हाई-डेटा पैक है.

आखिर किसका प्लान लेना सही रहेगा?

अगर आप ज्यादा वैलिडिटी और एक्स्ट्रा डेटा चाहते हैं, तो Jio का Rs 899 प्लान सबसे ज्यादा वैल्यू देता है. लेकिन अगर आप प्रीमियम OTT और AI एक्सेस चाहते हैं, तो Airtel का प्लान बेहतर रहेगा. वहीं, अगर आप Amazon Prime यूजर हैं, तो Vi का प्लान आपके लिए फायदे का सौदा है. हर कंपनी का ऑफर अलग तरह के यूजर्स के लिए बना है, इसलिए अपने डेटा यूज और जरूरत के हिसाब से सही प्लान चुनें.