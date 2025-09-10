iPhone 17 कितने का मिलेगा, EMI प्लान से लेकर कैशबैक तक ऐसे बचा पाएंगे पैसे, जानिए हर बात

एप्‍पल ने iPhone 17 सीरीज के चार ने मॉडल लॉन्च किए हैं. ये iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air हैं. ये सभी बेस मॉडल 128 GB स्‍टोरेज में उपलब्‍ध नहीं हैं, बल्कि इनकी शुरुआत ही 256 GB के साथ हुई है. आईफोन को Black, Lavender, Mist Blue, Sage और White कलर ऑप्शन में लॉन्‍च किया गया है. नए मॉडल्‍स को शुक्रवार 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर किया जा सकता है और इसकी सेल 19 सितंबर से शुरू होगी. आईफोन 17 देश में EMI प्लान पर भी एवलेबल होगा और साथ ही कैशबैक ऑफर भी मिलेंगे.

iPhone 17: इसकी इंडियन प्राइस ₹82,900 से शुरू होने वाली है, जो कि 256 GB के लिए है. जबकि 512 GB के लिए कीमत ₹1,02,900 है.

iPhone 17 Pro: इसकी भारत में कीमत ₹1,34,900 से शुरू होने वाली है, जो कि 256 GB के लिए है. जबकि 512 GB के लिए कीमत ₹1,54,900 है.

iPhone 17 Pro Max: इसकी भारत में कीमत 1,49,900 (256 GB) से शुरू होने वाली है. 512 GB स्टोरेज की कीमत ₹1,69,900 है. 1 TB की कीमत ₹1,89,900 है. 2 TB की कीमत ₹2,29,900 है.

नो-कॉस्‍ट EMI प्लान और कैशबैक से बचेंगे पैसे

iPhone 17 की खरीद पर नो-कॉस्‍ट EMI ऑफर से भारी बचत होगी. एप्पल नए आईफोन की खरीद पर कस्टमर को कैशबैक ऑफर भी दे रहा है. आपके पास अमेरिकन एक्‍सप्रेस, एक्सिस बैंक या ICICI बैंक का कार्ड है तो आप ये सुविधा ले सकते हैं. iPhone 17 सीरीज खरीदने पर 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल रहा है यानी 6 महीने तक की EMI पर कोई ब्‍याज नहीं लगने वाला है. इसके बाद 9-18 महीने की EMI पर 15.99% का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा. साथ ही ICICI Bank के कार्ड से खरीदारी करने पर ₹5,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक भी मिलेगा.

iPhone 17 Pro Max खरीदना है?

iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये है. अगर ICICI Bank के कार्ड से iPhone 17 Pro Max खरीदने की सोच रहे हैं, तो 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI सेलेक्ट करने पर आप 11,525 रुपये की बचत कर पाएंगे. इसमें नो-कॉस्ट EMI सेविंग 6,525 रुपये की होगी और 5,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा . आप इसे 24,150 रुपये की मंथली EMI पर खरीद सकते हैं. ये फोन आपको 1,44,899 रुपये का पड़ेगा.

iPhone 17 Pro पर बचेंगे इतने रुपये

iPhone 17 Pro की कीमत ₹1,34,900 रुपये है. अगर ICICI Bank के कार्ड से iPhone 17 Pro खरीदेंगे तो 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI सेलेक्ट करने पर आपको कुल कीमत ₹1,29,900 रुपये पड़ेगी. यानी सीधे 5,000 रुपये की बचत है. इसमें नो-कॉस्ट EMI की मंथली किस्‍त 21,650 रुपये की होगी. इसपर लगने वाला ब्‍याज भी पूरी तरह बचेगा.

iPhone 17 की नो-कॉस्ट EMI कितनी?

iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत 82,900 रुपये है. अगर ICICI Bank के कार्ड से iPhone 17 खरीदने की सोच रहे हैं, तो 6 महीने तक नो-कॉस्ट EMI वाली मंथली किस्‍त 12,983 रुपये की पड़ेगी. इससे टोटल कॉस्‍ट 77,898 रुपये पड़ेगी. यानी सीधे 5,000 रुपये की बचत और इंटरेस्‍ट के सारे पैसे माफ.

iPhone को EMI पर कैसे खरीदें?

अगर आप iPhone EMI पर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कई आसान तरीके हैं. आप सीधे Apple की वेबसाइट या फाइनेंसिंग पार्टनर से इसे खरीद सकते हैं. एप्‍पल की वेबसाइट पर फाइनेंसिंग पार्टनर के तौर पर अमेरिकन एक्‍सप्रेस, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई एवलेबल हैं. आप क्रेडिट कार्ड या नो-कॉस्ट EMI का फ़ायदा भी उठा सकते हैं. आपकी मासिक क़िस्त (EMI) इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सा मॉडल और कौन-सा फ़ाइनेंसिंग ऑप्शन चुनते हैं.

अपनी EMI का कैलकुलेशन ऐसे करें:

मॉडल और कीमत तय करें: सबसे पहले, उस iPhone मॉडल को चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं.

सबसे पहले, उस iPhone मॉडल को चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं. सही पार्टनर चुनें: आप Apple स्टोर से, फ़ाइनेंसिंग पार्टनर से, या अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए EMI पर iPhone ख़रीद सकते हैं.

आप Apple स्टोर से, फ़ाइनेंसिंग पार्टनर से, या अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए EMI पर iPhone ख़रीद सकते हैं. डाउन पेमेंट और अवधि तय करें: अपनी सहूलियत के हिसाब से डाउन पेमेंट (अगर जरूरी हो) और EMI की अवधि (जैसे 6, 12 या 24 महीने) चुनें.

अपनी सहूलियत के हिसाब से डाउन पेमेंट (अगर जरूरी हो) और EMI की अवधि (जैसे 6, 12 या 24 महीने) चुनें. ब्याज दर देखें: 6 महीने तक के लिए नो-कॉस्‍ट ईएमआई एवलेबल हैं, जबकि इससे ज्‍यादा यानी 9 से 12 महीने की EMI के लिए ब्याज लगता है.

आप फाइनेंसिंग पार्टनर की वेबसाइट्स पर जाकर EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां आप अपनी EMI राशि, डाउन पेमेंट और अवधि डालकर अपनी मासिक किस्त का कैलकुलेशन कर सकते हैं.