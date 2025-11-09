Apple के पॉपुलर आईफोन्‍स में से एक iPhone 16 पर बंपर डिस्‍काउंट मिल रहा है. इसके लिए आपको ये मॉडल ऑनलाइन खरीदना होगा. इसपर सीधे तौर पर तो मोटा डिस्‍काउंट मिल ही रहा है, दो तरह के क्रेडिट कार्ड पर एक्‍सट्रा छूट भी मिल रही है. कंपनी का ये मॉडल लोगों के बीच खूब लोकप्रिय है. 48 मेगापिक्‍सल वाले प्राइमरी सेंसर और 12 मेगापिक्‍सल के अल्‍ट्रा-वाइड लेंस के साथ इसके कैमरे से ली गई तस्‍वीरें बेहद शानदार होती हैं. भले ही कंपनी ने लेटेस्‍ट मॉडल iPhone 17 लॉन्‍च कर दिया है, लेकिन कैमरे समेत और भी कई तरह की खूबियों के चलते आईफोन 16 बहुतों का फेवरेट बना हुआ है.

यहां मिल रहा है बंपर ऑफर

Apple के दमदार A18 प्रोसेसर वाले iPhone 16 पर बंपर डिस्‍काउंट मिल रहा है, ई-कॉमर्स साइट- फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर. ये आईफोन पांच खूबसूरत रंगों Black, White, Pink, Ultramarine और Teal में एवलेबल है. यहां 79,900 रुपये वाले iPhone 16 (128GB वेरिएंट) की कीमत महज 62,999 रुपये हो गई है. यानी इसपर आपको सीधे-सीधे 19,000 रुपये का डिस्‍काउंट मिल रहा है.

यही नहीं, अभी और सुनिए... अगर आपके पास एक्सिस बैंक का Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड है तो आपको 2,500 रुपये की अतिरक्‍त छूट भी मिलेगी. ये छूट आपको तब भी मिलेगी, जब आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड हो.

दोनों ऑफर्स को कैलकुलेट करें तो ये छूट 21,500 रुपये की हो जाएगी. यानी इतने पैसे में 10-10 हजार रुपये के 2 स्‍मार्टफोन आ जाएंगे और फिर भी आपके पास 500 रुपये बच जाएंगे.

iPhone 16 के फीचर्स कमाल के

iPhone 16 को Apple के नए और बेहद पावरफुल A18 चिपसेट से लैस किया गया है. ये चिपसेट 5-कोर GPU के साथ आता है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मूथ और लैग-फ्री परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है.

ऑपरेटिंग सिस्टम: ये स्मार्टफोन iOS 18 पर चलता है, जिसमें Apple की ओर से कई धमाकेदार नए अपडेट्स आने का वादा किया गया है.

शानदार फोटोग्राफी अनुभव

कैमरा लवर्स के लिए iPhone 16 एक बेहतरीन डिवाइस है. इसमें डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. मुख्य कैमरा एक दमदार 48MP का प्राइमरी सेंसर के साथ आता है. 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस, जो 120-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू प्रदान करता है, जिससे आप शानदार लैंडस्केप और ग्रुप शॉट्स ले सकते हैं. सेल्फी की बात करें तो वीडियो कॉल और बेहतरीन सेल्फी के लिए फ्रंट में 12MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है.

बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और सुरक्षा

फोन में 3561mAh की बैटरी दी गई है, जो यूज़र्स को लंबे समय तक बैकअप देती है. इसमें फास्ट चार्जिंग की सुविधा है. यह 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जिससे फोन तेजी से चार्ज हो जाता है. इसमें MagSafe वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.

