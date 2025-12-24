विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 18 Pro से Glasses तक, Apple 2026 में पहली बार लॉन्च करेगा 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानिए पूरी लिस्ट

Apple 2026 products launch: इन लिस्ट में iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Wearables, Accessories और Smart home devices शामिल होंगे. इन सभी प्रोडक्ट्स में से एक Apple के CEO Tim Cook का ड्रीम प्रोजेक्ट है.

Read Time: 3 mins
Share
iPhone 18 Pro से Glasses तक, Apple 2026 में पहली बार लॉन्च करेगा 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानिए पूरी लिस्ट

Apple 2026 product launch: साल 2026 में Apple अपने 50 साल पूरे कर रहा है. इसी वजह से कंपनी अपने इतिहास के सबसे बड़े लॉन्च इवेंट्स में से एक की तैयारी कर रही है. इंडस्ट्री लीक्स के मुताबिक, Apple इस खास मौके पर 20 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है. इन लिस्ट में iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, Wearables, Accessories और Smart home devices शामिल होंगे. इन सभी प्रोडक्ट्स में से एक Apple के CEO Tim Cook का ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसी वजह से Apple बायर्स के लिए साल 2026 काफी एक्साइटमेंट से भरा रहने वाला है. क्योंकि Apple पहली बार स्मार्ट होम डिवाइसेज़ लेकर आ रहा है. चलिए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में. 

Latest and Breaking News on NDTV

MacBook
रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 की शुरुआत में Apple अपनी एक मिड-रेंज MacBook लॉन्च कर सकता है, जिसमें iPhone का A-series चिप दिया जाएगा. इसके अलावा नया MacBook Air भी आ सकता है, जिसमें Apple का लेटेस्ट M5 चिप होगा.

iPhone 17e 
2026 की शुरुआत में ही Apple एक नया iPhone 17e लॉन्च कर सकता है. यह फोन A19 चिप के साथ आ सकता है. यानी फ्लैगशिप iPhone जैसे फीचर्स अब कम कीमत वाले मॉडल में भी देखने को मिलेंगे.

Apple एक्सेसरीज़
Apple अपनी एक्सेसरीज़ में और चीज़ें जोड़ने की प्लानिंग में है. इसलिए कंपनी AirTag 2 लॉन्च कर सकती है, जिसमें नई Ultra Wideband चिप दी जाएगी. इससे ट्रैकिंग पहले से ज्यादा सटीक होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

iPhone 18 Pro और Pro Max
2026 के दूसरे हिस्से यानी जून के बाद Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश कर सकती है. इन फोन में नया A20 Pro चिप, अंडर-डिस्प्ले Face ID, Apple का इन-हाउस C2 मॉडेम, बड़ी बैटरी और बेहतर कैमरा हार्डवेयर मिलने की उम्मीद है.

फोल्डेबल iPhone
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple 2026 में फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री कर सकता है, जिसे iPhone Fold या iPhone Ultra कहा जा रहा है. यह बुक-स्टाइल फोल्डेबल डिज़ाइन, क्रीज़-फ्री बड़ी स्क्रीन और प्रीमियम टाइटेनियम फिनिश के साथ आ सकता है.

Apple Watch और AirPods 
Apple, iPhone18 के साथ ही लॉन्च इवेंट में AirPods Pro 3 और Apple Watch Series 12 ला सकता है. इसके अलावा Mac लाइनअप में M5 Mac mini और Mac Studio लॉन्च हो सकते हैं, साथ ही M6 MacBook Pro को बड़ा डिज़ाइन अपडेट मिलने की उम्मीद है.

Latest and Breaking News on NDTV

Apple स्मार्ट होम डिवाइस
2026 में Apple पहली बार स्मार्ट होम सेगमेंट में भी अपने कदम रख सकता है. इस सेगमेंट में कंपनी Security Camera और Video Doorbell पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि Apple की स्मार्ट डोरबेल Face ID सपोर्ट के साथ आएगी, जो स्मार्ट लॉक से कनेक्ट होकर काम करेगी.

Apple Glasses
इन सभी लॉन्च के बीच एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो Tim Cook के लिए सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है और वह है Apple Glasses. ये AR Glasses 2026 के आखिर में पेश किए जा सकते हैं, हालांकि इनकी बिक्री 2027 में शुरू होने की उम्मीद है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iphone, Apple Glasses, Iphone 18, IPhone 17e
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com