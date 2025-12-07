देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने रविवार को कहा कि बड़े स्तर पर उड़ानों के अव्यवस्थित होने के बाद परिचालन में तेज सुधार देखने को मिल रहा है और एयरलाइन सामान्य ऑपरेशंस की ओर से तेजी बढ़ रही है. साथ ही, आज 1,650 से अधिक उड़ानों का परिचालन करने के लिए तैयार है. अपने ताजा बयान में इंडिगो ने कहा कि उसने अपने नेटवर्क को स्थिर करने के लिए पिछले दो दिनों में कई कदम उठाए हैं. इससे पहले इंडिगो ने शनिवार को करीब 1,500 उड़ानों का परिचालन किया था.

एयरलाइन ने बयान में कहा, उसके ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) में मजबूत ग्रोथ दर्ज की, जो एक दिन पहले दर्ज किए गए लगभग 30 फीसदी की तुलना में आज 75 फीसदी पर पहुंच गया है. बयान में आगे कहा गया है कि अब कैंसिलेशन पहले ही किए जा रहे हैं और एयरलाइन यात्रियों को जल्द सूचित कर रही है.

इंडिगो ने कहा कि उसकी टीमें परिचालन को सामान्य बनाने और यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं. एयरलाइन ने बताया कि सीधे बुकिंग करने वाले और ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से बुकिंग करने वाले ग्राहकों के लिए रिफंड और सामान संबंधी प्रक्रियाएं पूरी क्षमता से चल रही हैं.

10 दिसंबर तक स्थिति सामान्‍य होने की उम्‍मीद

एयरलाइन ने विश्वास व्यक्त किया है कि नेटवर्क 10 दिसंबर तक स्थिर हो जाएगा, जिसके पहले 10-15 दिसंबर तक सामान्य होने का अनुमान था. इंडिगो ने यात्रियों से हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपनी वेबसाइट पर उड़ान की ताजा स्थिति की जांच करने का आग्रह किया है, क्योंकि एयरलाइन द्वारा अपने परिचालन को बेहतर बनाने के दौरान, उड़ान में अभी भी मामूली बदलाव हो सकते हैं. रिफंड सहायता के लिए, ग्राहक एयरलाइन की वेबसाइट पर दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं या ग्राहक सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं.

एयरलाइन ने यात्रियों से मांगी माफी

एयरलाइन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई असुविधा के लिए एक बार फिर क्षमा मांगते हैं, इंडिगो ने यात्रियों के धैर्य के लिए धन्यवाद दिया और अपने कर्मचारियों और भागीदारों की कड़ी मेहनत की सराहना की. एयरलाइन ने कहा कि वह पूरी तरह से सामान्य स्थिति में सुचारू और तेजी से वापसी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है.

इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अपने ग्राहकों द्वारा दिखाए गए धैर्य, विश्वास और समझ तथा अपने कर्मचारियों और भागीदारों के अथक प्रयासों के लिए आभारी हैं. हम पूरी तरह से सामान्य स्थिति में तेजी से वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.'