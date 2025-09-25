छठ-दीवाली में घर जाने के लिए नहीं मिली कन्फर्म टिकट? घबराएं नहीं, इन 5 आसान तरीके से ट्रेन में कर सकते हैं सफर

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही लाखों लोग अपने घर जाने की तैयारी में जुट जाते हैं. खासतौर पर छठ-दीवाली के समय घर लौटना हर किसी के लिए खास होता है,लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आती है जब ट्रेन टिकट कन्फर्म (Confirm Train Ticket) नहीं होती. छठ और दीवाली के मौके पर यह समस्या और भी बढ़ हो जाती है क्योंकि हर कोई घर पहुंचना चाहता है.

अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या कन्फर्म नहीं हो रहा, तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने ऐसे कई आसान ऑप्शन रखे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बिना किसी झंझट ट्रेन से सफर कर सकते हैं.

1. वेटिंग लिस्ट टिकट हो सकता है कंफर्म

अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ट्रेन में नहीं जा सकते.त्योहारों के दौरान टिकट वेटिंग में चले जाने पर आप बार-बार अपने PNR स्टेटस को चेक करते रहें. कई बार लोग आखिरी मिनट तक टिकट स्टेटस चेक करते हैं. ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी वजह से टिकट कैंसिल कर देते हैं...टिकट कैंसिलेशन होने पर जिन लोगों को वेटिंग टिकट है वो कन्फर्म हो जाता है. इसलिए PNR स्टेटस बार-बार चेक करते रहें.आखिरी समय पर कैंसलेशन होने से आपका टिकट कन्फर्म हो सकता है.

2. RAC टिकट लेकर भी ट्रेन में कर सकते हैं सफर

अगर आपका टिकट RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन (Reservation Against Cancellation)में है, तो भी आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं. ऐसे कंडीशन में आपको बर्थ किसी और यात्री के साथ शेयर करनी पड़ सकती है. शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लग सकती है, लेकिन जैसे ही कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है, आपका RAC टिकट अपने आप फुल सीट में बदल सकता है. इस तरह आप कम से कम यात्रा करने का मौका जरूर पा सकते हैं.यह तरीका त्योहारों में भी काफी मददगार साबित होता है

3. तत्काल कोटा से टिकट कन्फर्म होने की संभावना

रेलवे हर दिन कुछ टिकट तत्काल कोटे में रखता है ताकि इमरजेंसी में लोग सफर कर सकें. यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अचानक ट्रैवल करना पड़ता है. तत्काल टिकट(Tatkal Ticket) थोड़े महंगे हो सकते हैं लेकिन कन्फर्म होने की संभावना ज्यादा रहती है. IRCTC पर तत्काल टिकट बुक (Tatkal Ticket Booking) करने के लिए आपका अकाउंट आधार से लिंक (IRCTC Aadhaar link) होना जरूरी है. बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर ही तत्काल टिकट बुक (IRCTC Tatkal Trains Booking) कर पाएंगे.

4. प्रीमियम तत्काल कोटा से कन्फर्म टिकट मिलने का ज्यादा चांस

प्रीमियम तत्काल कोटा उन यात्रियों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके पास समय कम है और ट्रेन में सीट सीमित बची है.प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) में किराया थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन टिकट जल्दी कन्फर्म हो जाता है. प्रीमियम तत्काल टिकट ऑनलाइन और रेलवे काउंटर दोनों से बुक किए जा सकते हैं.



5. चार्ट तैयार होने के बाद करंट बुकिंग से मिल सकता है कन्फर्म टिकट

रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट बनाने के समय में भी बदलाव किया है. अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार होगा. चार्ट तैयार होने के बाद भी अगर कोई सीट खाली रहती है, तो रेलवे उन्हें करंट बुकिंग (Current Ticket Booking) या वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अलॉट कर देता है. इसलिए आखिरी पल तक स्टेटस चेक करना जरूरी है. कई बा करंट बुकिंग से (IRCTC Current Booking)यात्रियों को आखिरी समय में कन्फर्म बर्थ मिल जाती है और उनका सफर आरामदायक बन जाता है.

जनरल टिकट लेकर भी कर सकते हैं सफर

अगर इन सभी ऑप्शन्स के बावजूद भी टिकट नहीं मिलता, तो आप जनरल टिकट लेकर भी सफर कर सकते हैं. हालांकि इसमें आपको बिना रिजर्वेशन डिब्बे में बैठना होगा और लंबी दूरी के लिए यह आरामदायक नहीं होता, लेकिन जरूरी समय में यह तरीका काम आता है.

इस तरह, चाहे आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में हो, RAC हो या तत्काल,प्रीमियम तत्काल का विकल्प हो, रेलवे ने त्योहारों के समय भी यात्रियों के लिए कई आसान रास्ते बनाए हैं. बस आखिरी तक टिकट स्टेटस चेक करते रहें और सही ऑप्शन चुनें, ताकि आपका छठ और दीवाली का सफर आसान और आरामदायक हो.