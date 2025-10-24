Train Ticket Booking: तत्काल टिकट नहीं मिला? ट्रेन में सफर के दिन ऐसे मिल सकती है कंफर्म सीट, जानिए आसान तरीका

Indian Railways Train Ticket Booking: छठ पूजा जैसे त्योहारों के सीजन में घर जाने वालों की संख्या बढ़ जाती है. त्योहारों में घर जाने की खुशी में सफर का मजा तभी है जब सीट कंफर्म हो.इस समय ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आखिरी समय पर टिकट मिलना लगभग नामुमकिन लगता है. आमतौर पर ऐसे हालात में लोगों के लिए तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking) ही एकमात्र उम्मीद होती है, लेकिन कई बार जब ये टिकट भी चंद मिनटों में खत्म हो जाते हैं, तो यात्री परेशान हो जाते हैं.

अगर आप भी उसी दिन सफर करना चाहते हैं और तत्काल ट्रेन टिकट (Tatkal Train Ticket ) नहीं मिल पाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) ऐसे यात्रियों के लिए एक और विकल्प देता है, जिससे सफर के दिन भी कंफर्म टिकट (Confirm Train Ticket) बुक किया जा सकता है, वो भी बिना तत्काल सर्विस के इस्तेमाल किए.

बिना तत्काल सर्विस के भी ऐसे बुक करें कंफर्म टिकट

ट्रेन टिकट बुक करने के दो आसान तरीके हैं ... ऑनलाइन और ऑफलाइन. अगर आप IRCTC वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो सफर के दिन भी सीट बुक करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते ट्रेन में सीट खाली हो. वहीं, अगर आप पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर जाकर टिकट बुक कराते हैं, तो वहां भी कभी-कभी उसी दिन की टिकट कंफर्म हो सकती है.

ऐसे करें ऑनलाइन टिकट बुकिंग

सबसे पहले www.irctc.co.inपर जाएं या IRCTC मोबाइल ऐप खोलें.

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

स्टेशन का नाम, यात्रा की तारीख डालें और “Submit” पर क्लिक करें.

अब आपके सामने उस रूट की सभी ट्रेनों की लिस्ट खुल जाएगी.

हर ट्रेन के नाम पर क्लिक करके उसका टाइम और रूट देख सकते हैं.

क्लास (Sleeper, 3AC, 2AC) चुनकर किराया और सीट की स्थिति चेक करें.

पसंद आने पर “Book Now” पर क्लिक करें और पैसेंजर डिटेल भरें.

अगर कोई यात्री सीनियर सिटीजन है, तो 40% (पुरुष) या 50% (महिला) सीनियर सिटीजन छूट का विकल्प चुनें.

फिर “Make Payment” पर क्लिक करें और पेमेंट पूरा करें.

पेमेंट सफल होते ही ई-टिकट जनरेट हो जाएगा जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं.

ट्रेन से यात्रा के समय साथ में वैलिड आईडी प्रूफ जरूर रखें.

IRCTC से टिकट बुक करने के आसान टिप्स (Confirm Ticket Booking Tips)

त्योहारों के सीजन में अगर आप ट्रेन टिकट बुक (Train Ticket Booking) कर रहे हैं, तो ये छोटे-छोटे टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं:

बुकिंग विंडो खुलने से पहले सभी डिटेल और पेमेंट मोड तैयार रखें.

IRCTC वेबसाइट पर Master List फीचर से यात्रियों की जानकारी पहले से सेव कर सकते हैं, ताकि समय बचे.

UPI या IRCTC वॉलेट जैसे फास्ट पेमेंट मोड का इस्तेमाल करें ताकि पेमेंट जल्दी हो और टिकट कंफर्म होने की संभावना बढ़े.

भीड़भाड़ वाले रूट्स के अलावा अल्टरनेटिव ट्रेन रूट या स्टेशन चुनने से सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं.

त्योहारों में बढ़ेगी ट्रेन की भीड़

छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे को यात्रियों की भारी भीड़ की उम्मीद है. खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल होता है. रेलवे इस समय अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके. इसलिए अगर आप घर जाने की सोच रहे हैं, तो टिकट बुक करने में देर न करें.

