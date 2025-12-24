गाजियाबाद-पलवल रूट पर कोहरे का कहर, आज 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट; देखें डाइवर्ट और रीशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट

विज्ञापन
Train Running Status Today: उत्तर भारत में भीषण कोहरे और धुंध ने रेल यातायात की रफ्तार थाम दी है. आज बुधवार को करीब 76 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही हैं, जिनमें प्रयागराज एक्सप्रेस, तेजस राजधानी और कालिंदी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं.

Delhi News: उत्तर भारत में छाए घने कोहरे और धुंध ने भारतीय रेलवे की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. बुधवार (24 दिसंबर) को करीब 76 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं. लो विजिबिलिटी (Low Visibility) के कारण न केवल ट्रेनें लेट हैं, बल्कि कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और कुछ को रीशेड्यूल करके चलाया जा रहा है. इस कारण स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ है और इसका सबसे ज्यादा असर चिपियाना और पलवल जैसे प्रमुख पॉइंट्स पर देखा जा रहा है.

प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों की स्थिति

अगर हम स्टेशनों के हिसाब से स्थिति को समझें, तो सबसे ज्यादा असर चिपियाना बुजुर्ग स्टेशन पर पड़ा है, जहां 36 ट्रेनें अपने तय समय से पीछे चल रही हैं. इसी तरह पलवल स्टेशन से गुजरने वाली 23 ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है. गाजियाबाद स्टेशन पर 11 ट्रेनें देरी का शिकार हुई हैं, जबकि हरियाणा के जाखल में 3 ट्रेनों के समय में बदलाव देखा गया है. इसके अलावा मेरठ सिटी में 2 और रेवाड़ी स्टेशन पर 1 ट्रेन कोहरे के कारण लेट चल रही है. स्टेशनों पर ट्रेनों की इस लंबी देरी की वजह से यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

ये ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशनों पर पूरी रात गुजारनी पड़ रही है:-

8 से 9 घंटे की भारी देरी वाली ट्रेनें

  • ऊंचाहार एक्सप्रेस (14217): करीब 9 घंटे लेट
  • कालिंदी एक्सप्रेस (14117): 8 घंटे 29 मिनट लेट

6 से 7 घंटे की देरी वाली ट्रेनें:-

  • रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस (12427): 7 घंटे 12 मिनट लेट
  • कैफियत एक्सप्रेस (12225): 6 घंटे 12 मिनट लेट
  • बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर हमसफर (22459): 6 घंटे लेट
  • आनंद विहार Terminal गरीब रथ (22405): करीब 6 घंटे लेट

5 से 6 घंटे की देरी वाली ट्रेनें:-

  • वैशाली एक्सप्रेस (15565): 5 घंटे 40 मिनट लेट
  • विक्रमशीला एक्सप्रेस (12367): 5 घंटे 28 मिनट लेट
  • बिहार संपर्क क्रांति (12565): 5 घंटे 16 मिनट लेट
  • फरक्का एक्सप्रेस (15733): 5 घंटे 1 मिनट लेट
  • संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस (12393): 5 घंटे लेट
  • गोदा डोज एक्सप्रेस (19604): 5 घंटे लेट
  • वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति (12329): करीब 5 घंटे लेट

3 से 4 घंटे की देरी वाली ट्रेनें:- 

  • नई दिल्ली तेजस राजधानी (12309): 4 घंटे 35 मिनट लेट
  • महाबोधि एक्सप्रेस (12397): 4 घंटे 24 मिनट लेट
  • प्रयागराज एक्सप्रेस (12417): 4 घंटे 16 मिनट लेट
  • इलाहाबाद नई दिल्ली हमसफर (12275): 3 घंटे 52 मिनट लेट

1 से 2 घंटे की देरी वाली ट्रेनें:- 

  • फरक्का एक्सप्रेस (15743): 2 घंटे 30 मिनट लेट

आधा से 1 घंटे की मामूली देरी वाली ट्रेनें:-

  • लिच्छवी एक्सप्रेस (14005): 45 मिनट लेट
  • पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (12801): करीब 30 मिनट लेट
  • ब्रह्मपुत्र मेल (15658): 27 मिनट लेट
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

घर से निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या 139 पर अपनी ट्रेन की लाइव लोकेशन जरूर चेक करें. कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशन से ही देरी से चल रही हैं, उनके समय में बदलाव (Reschedule) किया गया है. कुछ ट्रेनों को उनके नियमित रास्ते के बजाय बदले हुए रास्तों से चलाया जा रहा है.

