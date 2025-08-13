IRCTC का धमाकेदार Round Trip Package, छठ-दीवाली के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग करने पर पाएं 20% डिस्काउंट!

त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी है. इस बार दीवाली और छठ के समय रेल सफर पर जेब हल्की नहीं होगी. इंडियन रेलवे और IRCTC ने यात्रियों के लिए राउंड ट्रिप पैकेज (Round Trip Package)स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आपको ट्रेन टिकट पर 20% तक छूट मिलेगी. यह ऑफर सिर्फ त्योहारों की भीड़ को देखते हुए लाया गया है, ताकि यात्रियों को आसान बुकिंग मिले और ट्रेनों में भीड़ भी कम हो सके.

क्या है IRCTC का Round Trip Package ऑफर?

यह स्कीम फिलहाल एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू की जा रही है. इसके तहत अगर कोई यात्री आने और जाने दोनों का टिकट एक साथ बुक करता है, तो रिटर्न टिकट के बेस किराए पर 20% तक डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो दोनों टिकट एक ही पैसेंजर नेम, एक ही क्लास और एक ही स्टेशन से आने-जाने के लिए बुक करेंगे.

कब तक के सफर पर मिलेगा फायदा

यह स्कीम दो अलग-अलग तारीखों के सफर के लिए लागू होगी. आने का सफर 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच होना चाहिए. वहीं, वापस जाने का सफर 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच होना चाहिए. खास बात यह है कि रिटर्न टिकट के लिए 60 दिन की पहले से बुकिंग वाला नियम लागू नहीं होगा, यानी आप आसानी से प्लान कर सकेंगे.

ट्रेन टिकट बुकिंग कब से शुरू होगी?

इस खास ऑफर की बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी. पहले आपको आने का टिकट बुक करना होगा, उसके बाद रिटर्न टिकट ‘कनेक्टिंग जर्नी' फीचर से बुक करना होगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा.

कहां और किन ट्रेनों में नहीं मिलेगा ऑफर?

यह ऑफर सभी क्लास और ट्रेनों (स्पेशल ट्रेनों समेत) में लागू होगा, लेकिन फ्लेक्सी फेयर वाली ट्रेनों में यह सुविधा नहीं मिलेगी. साथ ही, एक बार टिकट बुक करने के बाद इसमें कोई रिफंड, बदलाव या अन्य छूट नहीं मिलेगी.

त्योहारों में ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में IRCTC का यह Round Trip Package स्कीम यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें न सिर्फ आपको सीट कन्फर्म होने का मौका मिलेगा, बल्कि रिटर्न टिकट पर अच्छी खासी बचत भी होगी.

