Indian Railways News: भारतीय रेलवे ने गुरु गोबिंद सिंहजी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. रेलवे ने 19 दिसंबर से 2 जनवरी तक यानी 15 दिनों के लिए बिहार की राजधानी पटना से सटे पटना साहिब स्टेशन पर 19 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव घोषित किया है. अप और डाउन में सभी 38 ट्रेनें 2 मिनट के लिए पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी. हर साल प्रकाश पर्व पर बिहार सरकार बहुत बड़ा आयोजन करती है. देश के अलग-अलग राज्यों से सिख धर्मावलंबी पटना साहिब पहुंचते हैं.
पटना साहिब सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, क्योंकि यह सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंहजी का जन्मस्थान है. इस स्थान को सिखों के पांच पवित्र तख्तों में से एक, तख्त श्री हरमंदिर जी, पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है. यहां 27 दिसंबर को प्रकाश पर्व मनाया जाएगा, जो गुरु गोबिंद सिंहजी की 359वीं जयंती होगी.
कौन-सी ट्रेनें रुकेंगी, क्या रहेगा समय?
- गाड़ी सं. 12361 आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई एक्सप्रेस - 23:57 बजे - 23:59 बजे
- गाड़ी सं. 12362 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई-आसनसोल एक्सप्रेस - 13:54 बजे - 13:56 बजे
- गाड़ी सं. 12545 रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस - 23:57 बजे - 23:59 बजे
- गाड़ी सं. 12546 लोकमान्य तिलक-रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस - 22:49 बजे - 22:51 बजे
- गाड़ी सं. 14223 राजगीर-वाराणसी बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस - 22:59 बजे - 23:01 बजे
- गाड़ी सं. 14224 वाराणसी-राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस - 03:31 बजे - 03:33 बजे
- गाड़ी सं. 15483 अलीपुरद्वाऱ-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस - 02:27 बजे - 02:29 बजे
- गाड़ी सं. 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस - 00:53 बजे - 00:55 बजे
- गाड़ी सं. 12333 हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस - 03:26 बजे - 03:28 बजे
- गाड़ी सं. 12334 प्रयागराज रामबाग-हावड़ा विभूति एक्सप्रेस - 22:58 बजे - 23:00 बजे
- गाड़ी सं. 22213 शालीमार-पटना दूरंतो एक्सप्रेस - 05:05 बजे - 05:07 बजे
- गाड़ी सं. 22214 पटना-शालीमार दूरंतो एक्सप्रेस - 20:59 बजे - 21:01 बजे
- गाड़ी सं. 18449 पुरी-पटना बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस - 09:01 बजे - 09:03 बजे
- गाड़ी सं. 18450 पटना-पुरी बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस - 08:58 बजे - 09:00 बजे
- गाड़ी सं. 15635 ओखा-गुवाहाटी द्वारिका एक्सप्रेस - 10:33 बजे - 10:35 बजे
- गाड़ी सं. 15636 गुवाहाटी-ओखा द्वारिका एक्सप्रेस - 03:34 बजे - 03:36 बजे
- गाड़ी सं. 22948 भागलपुर-सुरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस - 10:50 बजे - 10:52 बजे
- गाड़ी सं. 22947 सुरत-भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस - 13:30 बजे - 13:32 बजे
- गाड़ी सं. 13241 बांका-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस - 14:56 बजे - 14:58 बजे
- गाड़ी सं. 13242 राजेन्द्रनगर-बांका एक्सप्रेस - 00:06 बजे - 00:08 बजे
- गाड़ी सं. 12303 हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस - 15:19 बजे - 15:21 बजे
- गाड़ी सं. 12304 नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस - 07:13 बजे - 07:15 बजे
- गाड़ी सं. 13331 धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस - 16:00 बजे - 16:02 बजे
- गाड़ी सं. 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस - 08:49 बजे - 08:51 बजे
- गाड़ी सं. 13423 भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस - 16:55 बजे - 16:57 बजे
- गाड़ी सं. 13424 अजमेर-भागलपुर एक्सप्रेस - 10:00 बजे - 10:02 बजे
- गाड़ी सं. 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस - 17:30 बजे - 17:32 बजे
- गाड़ी सं. 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस - 06:13 बजे - 06:15 बजे
- गाड़ी सं. 12577 दरभंगा-मैसूर बागमती एक्सप्रेस - 19:41 बजे - 19:43 बजे
- गाड़ी सं. 12578 मैसूर-दरभंगा बागमती एक्सप्रेस - 10:23 बजे - 10:25 बजे
- गाड़ी सं. 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 20:16 बजे - 20:18 बजे
- गाड़ी सं. 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 17:54 बजे - 17:56 बजे
- गाड़ी सं. 12315 कोलकाता-उदयपुर अनन्या एक्सप्रेस - 20:54 बजे - 20:56 बजे
- गाड़ी सं. 12316 उदयपुर-कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस - 05:34 बजे - 05:36 बजे
- गाड़ी सं. 12435 जयनगर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस - 17:49 बजे - 17:51 बजे
- गाड़ी सं. 12436 आनंद विहार-जयनगर गरीबरथ एक्सप्रेस - 06:08 बजे - 06:10 बजे
- गाड़ी सं. 13229 गोड्डा-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस - 14:56 बजे - 14:58 बजे
- गाड़ी सं. 13230 राजेन्द्रनगर-गोड्डा एक्सप्रेस - 22:26 बजे - 22:28 बजे
रेलवे के इस फैसले से देशभर के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे सिख धर्मावलंबियों को बड़ी राहत होगी.
ये भी पढ़ें: रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से तत्काल टिकट कटाने का नियम बदला, देना होगा OTP... पूरी डिटेल अंदर पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं