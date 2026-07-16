पोस्ट ऑफिस का नया नियम, ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग कैंसिलेशन का मिलेगा रिफंड

भारतीय डाक (India Post) ने गुरुवार (16 जुलाई) को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके मुताबिक इंडिया पोस्ट ने ऑनलाइन या काउंटर के जरिए की गई बुकिंग कैंसिल होने पर डाक शुल्क (Postage Fee) को वापस करने की अनुमति दे दी है. यानी अब अगर आप Post Office के ऑनलाइन और काउंटर बुकिंग को कैंसिल करते हैं तो आपको रिफंड दिया जाएगा. हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी होगी जिसके बाद ही यह प्रक्रिया पूरी होगी.

भारतीय डाक के नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो लोग वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के ज़रिए खुद डाक सामग्री की बुकिंग करते हैं, वे पोस्ट ऑफ़िस द्वारा सामग्री स्वीकार किए जाने से पहले बुकिंग रद्द कर सकते हैं और पोस्टेज रिफ़ंड का दावा कर सकते हैं.

रिफंड के क्या होंगे नियम

जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, "पोस्ट ऑफ़िस काउंटर पर बुक की गई सामग्री के मामले में, भेजने वाला व्यक्ति पोस्ट ऑफ़िस में बुकिंग रद्द करने का अनुरोध कर सकता है या पोस्ट ऑफ़िस गलत डेटा एंट्री के कारण बुकिंग के ही दिन बुकिंग रद्द कर सकता है." जबकि डाक सामग्री की बुकिंग रद्द होने पर पोस्टेज का रिफ़ंड, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा.

नया नियम में यह अनुमति दी गई है कि समय-समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार सेवाओं के निलंबन की स्थिति में भेजने वाले को पोस्टेज, विशेष शुल्क और एयर सरचार्ज वापस करने होंगे.

इंटरनेशनल बुकिंग को वापस मंगा सकते हैं

अधिसूचित नियम यह भी अनुमति देते हैं कि किसी जवाबदेह बाहरी अंतरराष्ट्रीय डाक सामग्री को भेजने वाला व्यक्ति, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, किसी भी कारण से बुकिंग ऑफ़िस से सामग्री वापस मंगा सकता है.

अधिसूचित नियम किसी जवाबदेह आंतरिक इंटरनेशनल डाक सामग्री के प्राप्तकर्ता को डाक शुल्क का भुगतान करके डिलीवरी ऑफ़िस से सामग्री को रीडायरेक्ट (दूसरी जगह भेजने) की सुविधा देता है. हालांकि, यदि नया पता उसी पोस्ट ऑफ़िस के डिलीवरी क्षेत्र के भीतर है, तो कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा.

नया नियम अंतरराष्ट्रीय सामग्री भेजने वालों को विदेशी गंतव्यों से सामग्री वापस मंगाने या रीडायरेक्ट करने की भी अनुमति देता है, जो उस समय लागू प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार संबंधित डाक प्रशासन की नीति के अधीन होगा.

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