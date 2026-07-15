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कैसा है IRCTC का नया बीटा वर्जन वेबसाइट, एयर टिकट बुकिंग जैसी आएगी फील, एक टैप पर काम के सारे ऑप्शन

IRCTC का नया बीटा वर्जन वेबसाइट के लॉन्च करने का उद्देश्य यात्रियों को वेबसाइट का नया डिज़ाइन और सुविधाएं दिखाना है. ताकि इसका इस्तेमाल करके अपनी राय और सुझाव दे सकें.

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कैसा है IRCTC का नया बीटा वर्जन वेबसाइट, एयर टिकट बुकिंग जैसी आएगी फील, एक टैप पर काम के सारे ऑप्शन
IRCTC New Website Launch

IRCTC ने नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है. 15 जुलाई को शाम को इसे लॉन्च किया गया, वहीं आम लोगों के लिए वेबसाइट रात 9 बजे शुरू किया गया. बीटा वर्जन के लॉन्च करने का उद्देश्य यात्रियों को वेबसाइट का नया डिज़ाइन और सुविधाएं दिखाना है. ताकि इसका इस्तेमाल करके अपनी राय और सुझाव दे सकें. यात्री नई वेबसाइट को https://www.irctc.co.in/eticket/ पर जाकर देख सकते हैं. फीडबैक के बाद कुछ ही हफ्तों में नया और पूरी तरह से अपडेटेड IRCTC पोर्टल उपलब्ध कराने की योजना है.

कैसा है IRCTC का बीटा वर्जन वेबसाइट

IRCTC के नए बीटा वर्जन वेबसाइट का इंटरफेस काफी कूल है. होम पेज पर ही आपको टिकट बुकिंग के लिए विकल्प मिलता है. वहीं इसी पेज पर PNR स्टेटस और ट्रेन शेड्यूल का भी विकल्प मिलता है. यानी आम यात्रियों को इन दोनों विकल्प की जरूरत होती है जो साइट के होम पेज पर आसानी से मिल जाता है.

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आप जब टिकट बुकिंग के लिए सोर्स स्टेशन और तारीख का चुनाव कर ट्रेन सर्च करते हैं तो आपके पास दूसरा इंटरफेस खुलता है. यहां आपको महसूस होगा की आप एयर टिकट की बुकिंग करने जैसा है. आपको एक साथ सभी क्लास के साथ ट्रेन का विकल्प मिलेगा. जबकि ऊपर आप अलग-अलग तारीख मिलेगी, जहां से आप दूसरी तारीख की ट्रेन टिकट को सर्च कर सकते हैं. ट्रेन की एवलेवलिटी पर क्लिक करने पर आपको सभी क्लास में एक साथ सीट की स्थिति दिख जाएगी. साथ ही टिकट का किराया भी आपको दिख जाएगा. 

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एक टैप में सारे विकल्प

साइट के टॉप पर Trains टैप पर जाएंगे तो आपको आपके काम की सारे विकल्प एक साथ मिलेंगे. इसमें बुक टिकट, IRCTC ट्रेन (ग्रुप टिकट और इंश्योरेंस क्लेम), पीएनआर इंक्वायरी, कैंसिल ई टिकट, ट्रेन शेड्यूल, ट्रैक योर ट्रेन (लाइव ट्रेन स्टेटस), एफटीआर कोच ट्रेन बुकिंग, डॉग-कैट्स बुकिंग, लिंक योर आधार, काउंटर टिकट कैंसिलेशन, काउंटर टिकट बुकिंग प्वाइंटर चार्ज, आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल ऐप जैसे विकल्प शामिल है. 

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इसके अलावा फूड बुकिंग के लिए MEALS का विकल्प, E-Wallet का ऑप्शन भी ऊपर ही मिलता है. OTHER ऑप्शन में आपको बस, फ्लाइट, होटल बुकिंग का विकल्प मिल जाता है.

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