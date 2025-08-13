Independence Day 2025: लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह लाइव देखने का मौका, ऐसे करें टिकट बुकिंग

देश 15 अगस्त 2025 को आजादी का 79वां स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) मनाने के लिए तैयार है. हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला(Red Fort) इस खास दिन का गवाह बनेगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi)तिरंगा फहराएंगे और पूरे देश को संबोधित करेंगे. यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जो देश की एकता, आजादी और तरक्की का जश्न मनाता है.

अगर आप इस समारोह के नजारे को लाल किले से लाइव देखना चाहते हैं, तो आपको टिकट (Red Fort Tickets) लेना जरूरी है. इस साल भी आम जनता के लिए एंट्री खुली है और टिकट बुक करना पहले से आसान हो गया है.

ऑनलाइन ऐसे करें टिकट बुकिंग

इस साल ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Independence Day 2025 Tickets)आज यानी 13 अगस्त से शुरू होगी. यहां हम आपको टिकट बुकिंग का आसान तरीका बता दे रहे हैं...

इसके लिए रक्षा मंत्रालय के पोर्टल aamantran.mod.gov.in और e-invitations.mod.gov.in पर जाएं.

यहां Independence Day 2025 Ticket Booking का ऑप्शन चुनें,

अपना नाम, मोबाइल नंबर और टिकटों की संख्या भरें.

फिर आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी अपलोड करें.

सीट कैटेगरी के हिसाब से टिकट की कीमत है.

जनरल टिकट₹20, स्टैंडर्ड टिकट₹100 और प्रीमियम टिकट₹500.

पेमेंट डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से करें.

पेमेंट के बाद आपको ई-टिकट मिलेगा जिसमें QR कोड और सीट डिटेल होगी.

इसे मोबाइल में सेव करें या प्रिंट निकाल लें.

कैसे और कब पहुंचे लाल किला?

यह समारोह 15 अगस्त को सुबह 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन बेहतर जगह पाने के लिए सुबह 6:30 से 7:00 के बीच पहुंचना अच्छा रहेगा.यहां पहुंचन के लिए दिल्ली मेट्रो सबसे आसान साधन है. लाल किला (वायलेट लाइन) और चांदनी चौक (येलो लाइन) सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन हैं. इस दिन मेट्रो सुबह 4:00 बजे से चलेगी.

सुरक्षा नियमों का जरूर रखें ध्यान

एंट्री के लिए टिकट और फोटो आईडी दोनों साथ रखें. बड़े बैग न लाएं और सिर्फ जरूरी सामान लेकर आएं. सुरक्षा जांच में सहयोग करें क्योंकि आसपास ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग बैन रहेंगे.

लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम देखना सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि देशभक्ति से भरपूर एक अनुभव है. यह पल हमेशा यादगार रहेगा.