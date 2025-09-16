Income Tax Last Date Extension: ITR की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब इस दिन तक जमा कर पाएंगे अपनी रिटर्न

इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है. पहले ये डेडलाइन 15 सितम्बर थी. सोमवार को रात 11:48 बजे इनकम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट कर कहा, "2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि, जो 31 जुलाई 2025 थी, को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है."

यूटीलिटीज में बदलाव की वजह से लिया फैसला

डिपार्टमेंट ने जानकारी साझा करते हुए कहा, "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने AY 2025-26 के लिए आईटीआर (ITRs) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 करने का निर्णय लिया है. यूटीलिटीज में बदलाव करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 को 12:00 AM से 02:30 AM तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा."

रिकॉर्डतोड़ आईटीआर हुए दाखिल

अभी तक कितने आईटीआर भरे जा चुके हैं, इसके बारे में इनकम टैक्स विभाग ने जानकारी दी कि, "15 सितंबर 2025 तक रिकॉर्ड 7.3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के 7.28 करोड़ से ज्यादा है. हम करदाताओं और पेशेवरों को उनके समय पर अनुपालन के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं."

