मैं Aadhar Card में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर कैसे बदलूं? ये रहा सबसे आसान तरीका, जान लें स्टेप्स

Aadhar Card Update: आधार कार्ड (Aadhar Card) आज के समय में सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारे वित्तीय और सरकारी कामकाज की चाबी बन चुका है. अक्सर घर बदलने पर पता अपडेट करना हो या फिर पुराना मोबाइल नंबर बंद होने पर नया नंबर लिंक करना, इन छोटी-सी गलतियों की वजह से कई सरकारी लाभ रुक सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आधार कार्ड में सुधार करना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल हो गया है. इसके लिए अब लंबी-लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होती और केवल फोन पर ही घर बैठे ये काम आसानी से हो जाता है. अगर आपको भी अपने आधार कार्ड पर नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलना है तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि, घर बैठे आप आधार कार्ड में बदलाव कैसे कर सकते हैं. आइए जानते हैं…

आधार ऐप करें डाउनलोड

आधार कार्ड में नाम, पता और मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको स्मार्टफोन में आधार एप डाउनलोड करनी होगी. फिर अपने आधार कार्ड नंबर से आपको लॉगिन करना होगा, जिससे आप आसानी से बदलाव कर सकेंगे.

Aadhaar App में एड्रेस कैसे करें अपडेट?

स्टेप 1- इसके लिए भी आधार ऐप पर जाएं.

स्टेप 2- यहां Update My Aadhar पर जाएं और Address Update पर टैप करें.

स्टेप 3- अब जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के लिए सबमिट करेंगे, उसे ही यहां भी दर्ज करें.

स्टेप 4- डॉक्यूमेंट और डिटेल्स भरने के बाद शुल्क का भुगतान कर दें.

स्टेप 5- पेमेंट के बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें.

Aadhaar App में मोबाइल नंबर कैसे अपडेट कर सकते हैं?

स्टेप 1- इसके लिए भी आधार ऐप पर जाएं.

स्टेप 2- यहां Update My Aadhar पर जाएं और Mobile Number Update पर टैप करें.

स्टेप 3- अब फेस स्कैन या ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करें.

स्टेप 4- वेरिफिकेशन के बाद नया नंबर और अन्य मांगी गई कोई डिटेल दर्ज करें.

स्टेप 5- अब फीस सबमिट कर, एप्लीकेशन सबमिट कर दें.

स्टेप 6- अब यहां आप स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

Aadhaar App में कैसे अपडेट करें नाम?

स्टेप 1- सबसे पहले आधार ऐप में लॉगिन करें.

स्टेप 2- अब यहां Update My Aadhar पर जाएं और Name Update पर टैप करें.

स्टेप 4- अब मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स दर्ज कर दें.

स्टेप 5- इसके बाद फीस भरकर सबमिट करना होगा.

स्टेप 6- यहां आप अपडेट स्टेटस में जाकर अपना स्टेटस भी पता कर सकते हैं.