दीपावली, प्रकाश और उल्‍लास का त्‍यौहार है. इस शुभ अवसर पर हम अपने घरों को इस तरह रोशन करना चाहते हैं कि हर कोना जगमगा उठे और त्यौहार की खुशी कई गुना बढ़ जाए. पारंपरिक दीयों से लेकर आधुनिक लाइटिंग तक, पूरा माहौल उत्साह और खुशियों से भरा होता है. दिवाली पर भला कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर, पूरे मुहल्‍ले में सबसे ज्‍यादा चमके. दूर से सबको आ‍कर्षित करे, अपनी ओर खींचे और पास से कोई गुजरे तो सबकी नजर ठहर जाए. रंग-बिरंगी लाइट्स, स्ट्रिप, सीरीज लाइट, रंगीन बल्‍ब... और भी काफी कुछ लगा देना चाहते हैं आप. मकसद यही कि पूरा घर जगमग हो, पूरी इमारत रोशनी से नहाई हो. जब आप अपने घर की साज-सज्जा करते हैं, तो रंग-बिरंगी लाइट्स की लड़ियां, फैंसी लैंप्स और एक्सेंट लाइटिंग का चुनाव करते हैं, जो आपके घर को एक जादुई और शानदार रूप दें.

घर जगमग करते हुए ये बात ध्‍यान में रखना जरूरी है कि खूबसूरती के साथ-साथ एनर्जी इफिशिएंसी का भी खयाल रखा जाए. ऐसा हो तो ये उत्‍सव और ज्‍यादा खास हो जाता है. रोशनी के साथ-साथ बिजली बिल का भी तो ध्‍यान रखना जरूरी है. ऐसा न हो कि एक-दो दिन के लिए घर चमकाने में पूरे महीने का बिल दोगुना या ज्‍यादा हो जाए.

बिजली बचाने के आसान उपाय

रोशनी के साथ बचत की गारंटी हो, इसलिए घर को ऐसे जगमग करना चाहिए कि बिजली का बिल कम से कम आए. दिवाली पर आपका प्‍लान ऐसा होना चाहिए, जिससे आपका घर न केवल शानदार दिखे, बल्कि आपके बिजली का बिल भी कम आए. यहां हम इसके लिए कुछ टिप्‍स दे रहे हैं, पिछले साल की दिवाली में एकदम आजमाया हुआ प्‍लान है, अगर आपने ये टिप्‍स फॉलो कर लिए तो बिजली बिल बेहद कम आएगा, ये हमारी पक्‍की गारंटी है.

ज्‍यादा से ज्‍यादा LED लाइट्स लगाए: पारंपरिक बल्‍बों की जगह केवल LED लाइट्स का इस्‍तेमाल करें. LED बल्ब 90% तक कम बिजली खाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बिल कम आता है और बार-बार लाइट बदलने की झंझट भी खत्म होती है.

पारंपरिक बल्‍बों की जगह केवल LED लाइट्स का इस्‍तेमाल करें. LED बल्ब 90% तक कम बिजली खाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, जिससे बिल कम आता है और बार-बार लाइट बदलने की झंझट भी खत्म होती है. टाइमर और सेंसर का इस्‍तेमाल: आप सजावट के लिए जो लाइट्स लगा रहे हैं, उनमें टाइमर लगा सकते हैं. इससे देर रात में एक निश्चित समय के बाद लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी. यानी जब दिवाली की रौनक हो, घर रौशन होगा और फिर बिजली का मीटर कम तेजी से चलेगा.

आप सजावट के लिए जो लाइट्स लगा रहे हैं, उनमें टाइमर लगा सकते हैं. इससे देर रात में एक निश्चित समय के बाद लाइटें अपने आप बंद हो जाएंगी. यानी जब दिवाली की रौनक हो, घर रौशन होगा और फिर बिजली का मीटर कम तेजी से चलेगा. रोशनी का सही इस्‍तेमाल: घर, मकान से लेकर एंट्री गेट और लॉन एरिया तक... सिर्फ उन क्षेत्रों को रोशन करें जहां उनकी वास्तव में जरूरत है, जैसे मुख्य द्वार, बालकनी या पूजा घर वगैरह. अनावश्यक रूप से हर कमरे में तेज लाइट न जलाएं, तो ही ठीक रहेगा.

घर, मकान से लेकर एंट्री गेट और लॉन एरिया तक... सिर्फ उन क्षेत्रों को रोशन करें जहां उनकी वास्तव में जरूरत है, जैसे मुख्य द्वार, बालकनी या पूजा घर वगैरह. अनावश्यक रूप से हर कमरे में तेज लाइट न जलाएं, तो ही ठीक रहेगा. सोलर लाइटिंग: बाहरी सजावट के लिए आजकल ज्‍यादातर लोग सोलर-पावर्ड लाइट्स का इस्तेमाल किया करते हैं. ये लाइट्स दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होती हैं और रात में बिजली के बिना जलती हैं. आप इन लाइट्स का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

एक बार फिर से शॉर्ट में समझें 10 टिप्‍स

सभी सजावटी लाइट्स में केवल LED स्ट्रिप, LED राइस लाइट या CFL फेस्टिव लाइटें ही इस्तेमाल करें, 70-80% बिजली बचेगी. सजावट के लिए Smart Plug या Timer लगाएं, लाइट्स खुद-ब-खुद तय समय पर बंद हो जाएंगी, ओवरयूज नहीं होगा. गैलरी, मेन गेट, और ड्राइववे पर Solar LED लाइट्स लगाएं, इनमें बिजली का बिल नहीं लगता. एक ही दीवार पर ज्यादा लाइट लगाने से बचें, लाइट्स को स्प्रेड करें ताकि कम लाइट में भी अच्छा लुक आए. सारी सजावट वाली लाइट्स एक स्विच में ना जोड़ें,अलग-अलग सेक्शन बनाएं ताकि जरूरत के हिसाब से ऑन करें. फैन्स, AC और फालतू कमरे की Lights सजावट के दौरान Off रखें, अक्सर लोग भूल जाते हैं. फ्रिज को Deep Clean करके Eco Mode पर चलाएं, दिवाली सफाई के बाद ये 10-15% बिजली कम खपत करेगा. रात में सजावट वाली लाइट्स चल रही हों तो घर की अंदरूनी लाइट्स (Tube/LED) कम करें, डुप्लीकेट रोशनी से बचें. मोबाइल, पावरबैंक, स्पीकर जैसे छोटे उपकरणों को रातभर चार्ज पर ना छोड़ें, ये बिजली का छिपा खर्चा बढ़ाते हैं. इनवर्टर और बैकअप सिस्टम में फालतू लोड ना रखें, लगातार चार्जिंग भी बिजली बिल बढ़ाती है.

इन आसान उपायों को अपनाकर आप दीवाली पर अपने घर को शानदार ढंग से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल को भी किफायती तरीकों से कम कर सकते हैं.