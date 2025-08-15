बिजली के बिल से बचाएं 1000 रुपये, ये घरेलू टिप्स हो रहे हैं वायरल

Electricity bill reduction tips: बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान घरों के लिए खुशखबरी है. ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि, सिर्फ 100 यूनिट की बचत हर महीने आपको 1,000 से ज्यादा की राहत दे सकती है. कई राज्यों में 100 अतिरिक्त यूनिट का मतलब है, ऊंचे टैरिफ स्लैब में जाना और बिल (power saving hacks) में बड़ा इजाफा, लेकिन कुछ स्मार्ट बदलाव अपनाकर आप आसानी से इस बोझ से बच सकते हैं.

पंखों में बदलाव से बड़ी बचत (save 100 units electricity)

पुराने 80W सीलिंग फैन अगर दिन में 20 घंटे चलते हैं, तो महीने में करीब 48 यूनिट खा जाते हैं. ऐसे में तीन फैन को BLDC मॉडल से बदलने पर लगभग 87 यूनिट की बचत हो सकती है. सबसे खास बात...इसकी लागत 6-8 महीने में निकल जाती है.

रोशनी और मोटर पर ध्यान (bijli bill kam karne ke tips)

40W ट्यूब लाइट को 18W एलईडी से बदलने पर, चार लाइट्स वाले घर में, 10 घंटे इस्तेमाल पर, महीने में करीब 26 यूनिट की कटौती हो सकती है. इसके अलावा पानी की मोटर की समय-समय पर सफाई और पाइपलाइन में लीकेज रोकना 10 यूनिट तक की बचत करा सकता है.

एसी की देखभाल और अनावश्यक उपकरण हटाएं (bijli bachane ke tarike)

एसी के कंडेंसर कॉइल्स को हर 15 दिन में साफ करने से कूलिंग बेहतर होती है और बिजली की खपत कम होती है. तापमान 24 डिग्री पर सेट रखने से अतिरिक्त लोड से बचा जा सकता है. साथ ही, मॉडर्न फ्रिज और टीवी को वोल्टेज स्टेबलाइज़र की जरूरत नहीं होती...इन्हें हटाने से 30-45 यूनिट की बचत संभव है.

फैंटम लोड कम करें (LED lights electricity saving)

मोबाइल चार्जर, सेट-टॉप बॉक्स और टीवी को प्लग से बंद करने की आदत डालें. इससे 5-10 यूनिट बच सकते हैं. बिजली विभाग भी नियमित बिजली ऑडिट कराने की सलाह देता है, ताकि अचानक आने वाले बिल शॉक से बचा जा सके.

