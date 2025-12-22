हीटर से गर्मी भी मिलेगी और बिजली बिल भी नहीं बढ़ेगा, अपनाएं ये 5 जुगाड़

सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर का सहारा लेते हैं. लेकिन महीने के आखिर में आने वाला भारी-भरकम बिजली का बिल पसीने निकाल देता है. लेकिन आज आपको कुछ ऐसे 5 तरीके बताएंगे जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको बिजली के बिल में राहत मिल जाएगी. ये सभी टिप आपको हीटर चलाने के दौरान ही ध्यान में रखने हैं, चलिए बताते हैं इनके बारे में.

1. दरवाज़े और खिड़किया बंद - AC के दौरान हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन हीटर के दौरान दरवाजे खोल देते हैं, ये समझकर ही गर्माहट बाकी कमरों में भी जाए. लेकिन ऐसा नहीं है, AC की ही तरह हीटर अपना काम बेहतरी से करे, इसके लिए स्पेस मायने रखता है. इसलिए एक्सट्रा दरवाजे और खिड़किया बंद रखें, जहां से ठंडी हवा आती हो वहां मोटे पर्दे या ड्राफ्ट स्टॉपर का इस्तेमाल करें. इससे कमरा जल्दी गर्म होगा और हीटर कम देरी तक चलाना पड़ेगा.

2. मीडियम सेटिंग पर हीटर - हीटर का तापमान बहुत ज़्यादा रखने की आदत भी बिजली बिल बढ़ाने की बड़ी वजह है. कई लोग हीटर ऑन करते ही उसे फुल मोड पर चला देते हैं, जबकि यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. मीडियम सेटिंग पर हीटर चलाने से कमरा धीरे-धीरे गर्म होता है और बिजली की खपत भी कम रहती है. जैसे ही कमरे में आरामदायक गर्मी महसूस हो, हीटर को लो या थर्मोस्टैट मोड पर कर देना चाहिए.

3. कमरे का साइज - छोटे कमरे में ज़्यादा पावर वाला हीटर लगाने से बिजली बेवजह ज़्यादा खर्च होती है. वहीं बड़े कमरे में छोटा हीटर रखने से वह लगातार चलता रहता है और फिर भी पूरी गर्मी नहीं देता. इसलिए कमरे के हिसाब से सही वोल्टेज वाला हीटर चुनना बिजली बचाने का आसान तरीका है. साथ ही, हीटर को फर्श पर या ऐसी जगह रखें जहां गर्म हवा पूरे कमरे में बराबर फैल सके.

4. मोटे कपड़े पहनें - हीटर के साथ-साथ कपड़ों और बिस्तर का सही इस्तेमाल भी बिजली बचाने में मदद करता है. अगर आप हल्के कपड़ों में हीटर पर पूरी तरह निर्भर रहेंगे तो जाहिर है हीटर ज़्यादा देर तक चलाना पड़ेगा. मोटे कपड़े, स्वेटर और रज़ाई का इस्तेमाल करने से शरीर खुद गर्म रहता है और हीटर कम समय के लिए चलाना पड़ता है. रात में सोते समय हीटर को पूरी रात चलाने के बजाय सोने से पहले कमरा गर्म कर लें और फिर हीटर बंद कर दें.

5. स्मार्ट प्लग यूज करें - अगर आपके हीटर में टाइमर फीचर है तो उसे ज़रूर इस्तेमाल करें. इससे हीटर तय समय बाद अपने आप बंद हो जाता है और बिजली की बर्बादी नहीं होती. अगर टाइमर नहीं है तो स्मार्ट प्लग लगाकर भी यही काम किया जा सकता है. इससे आप भूलने पर भी हीटर को लंबे समय तक ऑन नहीं छोड़ेंगे.

आखिर में, हीटर की नियमित सफाई और सही मेंटेनेंस भी बिजली का बिल बचा सकती है. धूल भरा हीटर ज़्यादा बिजली खींचता है और कम गर्मी देता है.