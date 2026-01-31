ATM Pin Forget : एटीएम पिन आपकी बैंकिंग सुरक्षा की पहली सीढ़ी है. अक्सर लोग नया कार्ड मिलने पर या लंबे समय तक इस्तेमाल न करने के कारण अपना पिन भूल जाते हैं. ऐसे में पैसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.अगर आपको कैश चाहिए और आपको बैंक से पैसे निकालने हैं तो एटीएम का पिन पता होना बहुत जरुरी होता है. कई बार लोग अपना पिन ही भूल जाते हैं. ऐसे लोगों को परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप एक बार फिर अपना पिन जनरेट कर सकते हैं. डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में पिन जनरेट करना या उसे वापस पाना अब बहुत आसान हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप अपना एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं.

PM किसान योजना : 22वीं किस्त जारी होने से पहले ऐसे चेक करें अपनी पात्रता, एक गलती कहीं पहुंचा ना दे नुकसान

नेट बैंकिंग

एटीएम पिन भूल गए हैं तो इसे दोबारा मालूम करने का सबसे आसान तरीका नेट बैंकिंग है. इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. बस क्या करना होगा कि बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करें. कार्ड य सर्विस सेक्शन में जाएं और वहीं जाकर एटीएम पिन जनरेट करने का ऑप्शन चुने. इस दौरान आपको अपने कार्ड की डिटेल्स देनी होंगी.आपको फोन पर भी एक ओटीपी आएगा. जिसके बाद आसानी से पिन सेट किया जा सकता है.

नजदीकी एटीएम पर जाकर

अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो भी परेशान होने की जरुरत नहीं है. आप अपने आस-पास बैंक के एटीएम में जाकर भी ये काम कर सकते हैं. इसके लिए मशीन में कार्ड डालें और पिन जनरेट या फॉरगेट पिन का ऑप्शन चुने. उसके बाद अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर टाइप करें. आपके फोन पर एक पिन आएगा. उस पिन का इस्तेमाल करते हुए आप नया पिन जनरेट कर सकते हैं.

मोबाइल बैंकिंग

आज के समय में बैंक लोगों की सुविधाओं के लिए कई चीजें लेकर आ चुके हैं. आज के समय में हर बैंक का अपना एक ऐप है. इस एप डेबिड कार्ड सर्विस में जाकर आप नया पिन सेट कर सकते हैं. ऐसे आप घर बैठे ही नया पिन जनरेट कर सकते हैं.इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा.