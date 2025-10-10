विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍लीवालों को WhatsApp पर मिलेगा जन्‍म, जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, ऐसी 50 सेवाओं के लिए कर पाएंगे आवेदन

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 'Governance through WhatsApp' पहल के तहत, जो सेवाएं वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके व्‍हॉट्सऐप पर लाया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्‍लीवालों को WhatsApp पर मिलेगा जन्‍म, जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, ऐसी 50 सेवाओं के लिए कर पाएंगे आवेदन

जन्‍म लेने से स्‍कूल-कॉलेज की पढ़ाई, फिर नौकरी, रोजगार और बुढ़ापे तक की सरकारी योजनाओं में तमाम तरह के सरकारी डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत होती है. जन्‍म प्रमाण पत्र (Birth Cirtificates), आय प्रमाण पत्र (Income Certificates), आवास और जाति प्रमाण पत्र समेत बहुत सारे डॉक्‍युमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो म्‍यूनिसिपैलिटी और स्‍थानीय प्रशासन की ओर से जारी किए जाते हैं. दिल्‍लीवालों को इस तरह की कई सेवाएं अब व्‍हॉट्सऐप (WhatsApp) पर मिलेंगी. दिल्‍ली सरकार अपनी कई सेवाएं फेसलेस तरीके से देने पर काम कर रही है. यानी लोगों को सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होकर सामने से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. वे व्‍हॉट्सऐप के जरिये ही इन सेवाओं के लिए आवेदन कर पाएंगे. 

50 से ज्‍यादा सेवाएं मोबाइल पर मिलेंगी 

दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि अब जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए व्‍हॉट्सऐप के जरिए आवेदन किया जा सकेगा और इसी माध्यम से डॉक्‍युमेंट्स दिए भी जाएंगे. यानी मोबाइल पर ही लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिनके लिए लोग व्‍हॉट्सऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

AI का इस्‍तेमाल कर व्‍हॉट्सऐप पर लाई जाएंगी सेवाएं 

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 'Governance through WhatsApp' पहल के तहत, जो सेवाएं वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके व्‍हॉट्सऐप पर लाया जाएगा.

इस परियोजना को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तैयार कर रहा है, जो पहले दिल्ली में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी (घर पर डिलीवरी) का काम देखता था.

हिंदी-अंग्रेजी में चैटबॉट से बात कर पाएंगे आवेदक 

अधिकारी ने कहा कि यूजर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बात करने वाले एक चैटबॉट के साथ बातचीत कर पाएंगे. यह चैटबॉट उन्हें जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों और सेवाओं के लिए आवेदन करने, ज़रूरी कागजात अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा.

रियल-टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट

अधिकारी ने बताया कि व्‍हॉट्सऐप सेवाओं के इस मॉडल को लागू करने के लिए, विभागों और आवेदकों के बीच की बातचीत की रियल-टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा.

उन्होंने आगे बताया कि इस प्रणाली को डिज़ाइन और लागू करने के लिए सरकार एक टेक कंपनी से जुड़ेगी, जो इस परियोजना को कार्यान्वित करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Birth Certificate On Whatsapp, Services On Whatsapp, Whatsapp Service, Delhi Govt Services, Delhi Govt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com