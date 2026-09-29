अवैध निर्माण से रास्ता या सुरक्षा खतरे में हो तो पुलिस और प्रशासन से तत्काल मदद कैसे लें?

अगर आपके आस-पास अवैध निर्माण हो रहा है, जिससे सार्वजनिक रास्ता रोका जा रहा है. अवैध निर्माण से दुर्घटना की आशंका है या फिर सुरक्षा को लेकर तत्काल खतरा हो गया है या होने वाला है. तो आप इसे रोकने के लिए कई कदम उठा सकते हैं. आप तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद ले सकते हैं. आपको तत्काल इस मामले में क्या करना है इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कानूनी प्रावधानों के अनुसार कई विकल्प बताए हैं.

सुप्रीम कोर्ट के वकील आदिदेव कुमार ने बताया कि पुलिस की आपातकालीन सेवा की मदद ले सकते हैं. स्थानीय पुलिस को लिखित शिकायत या नगर निगम की 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' या कंट्रोल रूम सूचना दे सकते हैं. इसके अलावा जिले के डीएम और एसडीएम को लिखित शिकायत कर सकते हैं.

पुलिस की आपातकालीन सेवा को तुरंत कॉल करें

आदिदेव कुमार ने बताया कि अवैध निर्माण की वजह से रास्ता रोका जा रहा है या बंद किया जा रहा है या फिर सड़क पर मलबा फैला कर आम आदमी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जा रहा है, तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच कर शांति व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक रास्ते को तुरंत खाली कराने का काम करती है. वहीं आप पुलिस से अपनी पहचान छिपाकर रखने का भी अनुरोध कर सकते हैं.

स्थानीय थाने में SHO को दें लिखित शिकायत

स्थानीय थाने के प्रभारी यानी SHO को तत्काल शिकायत की जा सकती है. अवैध निर्माण का पता, सुरक्षा को लेकर समस्या या राह चलते लोगों के लिए खतरा के बारे में जानकारी देते हुए, आप निर्माण स्थल की फोट और वीडियो बनाकर दे सकते हैं. पुलिस धारा 133 के तहत स्थित का संज्ञान लेकर तत्काल निर्माण रुकवाने और बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई कर सकती है.

विकास प्राधिकरण और नगर निगम की क्विक रिस्पॉन्स टीम को सूचित करें

विकास प्राधिकरण और नगर निगम में क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, या फिर स्थानीय नगर निगम के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अवैध निर्माण के बारे में सूचित कर सकते हैं. सुरक्षा के खतरे को देखते हुए निकाय का दस्ता तुरंत मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रुकवाने और सील करने की कार्रवाई कर सकता है.

आप चाहें तो नगर निगम का कोई आधिकारिक मोबाइल ऐप पर निर्माण कार्य का फोटो और लोकेशन के साथ सड़क अतिक्रमण कैटेगरी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

DM और SDM को कर सकते हैं शिकायत

अगर अवैध निर्माण से जान-माल का बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो आप क्षेत्र के SDM कार्यालय जाकर 'सार्वजनिक उपद्रव'की तत्काल शिकायत जिलाधिकारी (DM) या SDM के पास दर्ज करा सकते हैं. SDM के पास अधिकार होता है कि वह पुलिस और नगर निगम को तुरंत मौके पर जाकर अवैध निर्माण पर रोक लगाने का प्रशासनिक आदेश जारी कर सकता है.

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