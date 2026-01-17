200 रुपये रोज बचाकर आप ऐसे बना सकते हैं 25 लाख का मोटा फंड, ये रहा जादुई फॉर्मूला

रईस बनना इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी समझदारी से निवेश करते हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने या बड़ा फंड बनाने के लिए एक साथ बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है. लेकिन बदलते दौर में निवेश के इतने सारे विकल्‍प उपलब्‍ध हैं कि ये धारणा गलत साबित हो रही है. अब आप अपनी रोजमर्रा की छोटी बचत से भी लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं. आप रोज चाय, कॉफी और नाश्ते के खर्च के बराबर बचत कर 25 लाख का मोटा फंड बना सकते हैं.

आपकी आमदनी 50 हजार रुपये/महीने हो या फिर 30 हजार रुपये से कम ही क्‍यों न हो, आपको बस 200 रुपये रोज बचाने हैं. बस इतने पैसे रोज बचाकर भी आप 25 लाख से ज्यादा का कॉर्पस तैयार कर सकते हैं. आइए समझते हैं यह कैसे काम करता है.

छोटे निवेश की बड़ी ताकत

आजकल म्यूचुअल फंड कंपनियां 'डेली एसआईपी' (Daily SIP) की सुविधा दे रही हैं. इसमें आप रोजाना ₹100 या ₹200 जैसा छोटा अमाउंट भी निवेश कर सकते हैं. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास एकमुश्त बड़ी रकम नहीं है, जैसे कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी, फ्रीलांसर या छोटे कारोबारी.

₹25 लाख का सफर: कैलकुलेशन समझें

मान लीजिए आप रोजाना ₹200 की SIP शुरू करते हैं. इसका मतलब है कि आप महीने में करीब ₹6,000 निवेश कर रहे हैं. अगर हम सालाना 12% का अनुमानित रिटर्न (Expected Return) मानकर चलें, तो गणित कुछ ऐसा होगा:

रोजाना निवेश: ₹200 (महीने का ₹6,000)

समय सीमा (Tenure): 14 साल

आपका कुल निवेश: ₹10.08 लाख

अनुमानित ब्याज (Returns): ₹16.1 लाख

मैच्योरिटी पर कुल रकम: ₹26.18 लाख

यानी सिर्फ 14 साल के अनुशासन से आप ₹25 लाख का आंकड़ा पार कर सकते हैं.

क्यों फायदेमंद है डेली SIP?

कंपाउंडिंग पावर (Power of Compounding): आपका पैसा जितनी देर बाजार में रहेगा, उस पर मिलने वाला ब्याज भी आगे ब्याज कमाएगा. लंबे समय में यही जादू छोटे निवेश को बड़ा बनाता है.

रुपया कॉस्ट एवरेजिंग: जब बाजार गिरता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बढ़ता है तो कम. रोजाना निवेश करने से बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है.

वित्तीय अनुशासन: यह आपको फिजूलखर्ची रोकने और भविष्य के लिए बचत करने की आदत डालता है.

भले ही 25 लाख का फंड तैयार कर लेना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन याद रखें कि भविष्य में महंगाई (Inflation) और टैक्स आपके रिटर्न पर असर डाल सकते हैं. जैसे-जैसे आपकी आय बढ़े, आप अपनी SIP की रकम भी बढ़ा सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंच सकें.

