Calls आने से खराब हो जाती है रात की नींद? इस एक Android सेटिंग से सिर्फ जरूरी कॉल्स आएंगी, बाकी सब हो जाएंगी साइलेंट

Android Setting Secret: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिनभर की थकान के बाद जैसे ही आंख लगती है, कोई कॉल, मैसेज या नोटिफिकेशन हमें जगा देता है. ऐसे में कई लोग अपने फोन में Do Not Disturb (DND) मोड ऑन करके सोते हैं. लेकिन इससे जरूरी कॉल्स भी ब्लॉक हो जाती हैं. अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यहां हम आपको इसका एक बढ़िया समाधान बता रहे हैं. बता दें कि Android फोन में एक ऐसा कमाल का फीचर मौजूद है, जो आपकी नींद भी बचाएगा और जरूरी कॉल्स भी मिस नहीं होने देगा. आइए जानते हैं इसके बारे में-

Android का स्मार्ट स्लीप शेड्यूल फीचर

Android के Do Not Disturb मोड में एक Sleep Schedule फीचर मिलता है. इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि DND कब अपने आप ऑन होगा और कब बंद हो जाएगा. इससे अलग सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहें तो कुछ खास लोगों (जैसे परिवार या बॉस) की कॉल्स को DND में भी अलाउ कर सकते हैं. इसके अलावा, यह फीचर आपके पहले अलार्म के बाद अपने आप DND को बंद भी कर देता है. यानी सुबह अलार्म बजते ही फोन नॉर्मल मोड में आ जाएगा.

सबसे पहले Settings में जाएं.

वहां Do Not Disturb ऑप्शन को ओपन करें.

अब, General सेक्शन में जाकर Schedules पर टैप करें.

यहां आपको Sleeping नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसे सेलेक्ट करें.

अब, अपनी सोने और जागने का समय सेट करें.

चाहें तो Add more पर टैप करके और भी शेड्यूल जोड़ सकते हैं.

Do Not Disturb behaviour में जाकर कॉल्स और मैसेज की प्रायोरिटी तय करें.

आखिर में यह जरूर चेक करें कि 'Alarm can override end time' ऑन हो.

केवल इतना करने से आपको रात में बेवजह के कॉल्स और नोटिफिकेशन से छुटकारा मिल जाएगा. जरूरी लोगों की कॉल कभी मिस नहीं होगी और अलार्म के बाद DND अपने आप बंद भी हो जाएगा. ऐसे में आप आज ही इसे ऑन करके चैन की नींद सो सकते हैं.