GST 2.0: क्या GST में कटौती से ट्रेन और फ्लाइट टिकट भी हुए सस्ते? त्योहारों में सफर से पहले जान लीजिए ये बात

New GST Rates 2025: देश भर में GST का नया सिस्टम लागू हो गया है जिससे कई चीजों की कीमतें बदल गईं. कुछ चीजें सस्ती हुईं, तो कुछ महंगी. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब फ्लाइट और ट्रेन टिकट भी सस्ते हो गए हैं? आइए जानते हैं...

GST on Flight & Train ticket: सरकार का मकसद है कि आम लोग आसानी से घूम-फिर सकें और सफर पर ज्यादा खर्च न करना पड़े.
नई दिल्ली:

GST Rate Cut: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही लोग ट्रिप और परिवार संग घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. लेकिन इस बार एक और सवाल सबके मन में है कि क्या GST 2.0 के बाद फ्लाइट और ट्रेन टिकट सस्ते हो गए हैं? 22 सितंबर से देश में नया GST सिस्टम लागू हो चुका है और इसके बाद होटल, फ्लाइट और कई सेवाओं पर टैक्स में बदलाव किया गया है. अब आपको यह जानना जरूरी है कि सफर का खर्च पहले से हल्का होगा या जेब पर और ज्यादा बोझ पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं...

नया GST रेट

जीएसटी काउंसिल ने GST स्ट्र्क्टर  में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले 5%, 12%, 18% और 28% के चार अलग-अलग स्लैब थे, जिन्हें घटाकर अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया है.

इकोनॉमी क्लास को राहत

जीएसटी रेट में बदलाव से आम यात्रियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है.इकोनॉमी क्लास टिकट पर आम यात्रियों के लिए राहत है. इकोनॉमी टिकट पर पहले की तरह सिर्फ 5% GST ही लगेगा.यानी आम यात्रियों के लिए सामान्य टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे त्योहारों पर हवाई यात्रा और किफायती हो जाएगी

बिजनेस क्लास टिकट का किराया और महंगा

वहीं, बिजनेस क्लास टिकट पर पहले 12% GST लगता था, अब ये बढ़कर 18% हो गया है. क्योंकि GST 2.0 में 12 फीसदी स्लैब खत्म कर दिया गया है. बिजनेस क्लास फ्लाइट टिकट पर 18 प्रतिशत GST लगने से  किराया और महंगा हो  गया है.

 बता दें कि बिजनेस क्लास से सफर करने वाले यात्रियों पर जीएसटी रेट में इस बढ़ोतरी का साफ असर देखने को मिलेगा. बिजनेस क्लास पहले से ही इकोनॉमी की तुलना में दोगुना से ज्यादा महंगा होता है, अब जीएसटी बढ़ने की वजह से यह अंतर और बढ़ गया है.

लग्जरी ट्रैवल करने वालों की जेब पर असर

लग्जरी सफर जैसे प्राइवेट जेट, हेलिकॉप्टर, यॉट और लग्जरी बोट्स पर अब सीधा 40% GST देना होगा. पहले यहां लगभग 31% तक टैक्स लगता था. मतलब लग्जरी ट्रैवल करने वालों की जेब और ज्यादा ढीली होगी.

ट्रेन टिकट पर राहत

रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. AC और प्रीमियम ट्रेन टिकट पर GST पहले की तरह 5% ही रहेगा. यानी ट्रेन से सफर करने वालों के लिए कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ाया गया है. रोजाना सफर करने वाले और त्योहारों में लंबा ट्रिप प्लान करने वाले लोगों के लिए ये राहत की बात है.

आम लोगों की जेब पर असर

सरकार का मकसद है कि आम लोग आसानी से घूम-फिर सकें और सफर पर ज्यादा खर्च न करना पड़े. इसलिए इकोनॉमी क्लास टिकट और ट्रेन टिकट पर पुराने ही रेट रखे गए हैं. वहीं जो लग्जरी ट्रैवल करते हैं, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है. इससे होटल, फ्लाइट और ट्रैवल इंडस्ट्री में भी नई जान आने की उम्मीद है.

त्योहारों पर जब लोग फ्लाइट या ट्रेन से सफर करने का सोचेंगे, तो उन्हें अब होटल और इकोनॉमी फ्लाइट टिकट पर कम टैक्स का फायदा मिलेगा. यानी इस सीजन ट्रिप का बजट थोड़ा हल्का हो सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

New GST Rates, GST Reforms 2025, GST On Flight Tickets, GST On Train Tickets, GST 2.0
