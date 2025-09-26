विज्ञापन
Gold-Silver Rate: चांदी नए शिखर पर, सोने की कीमतों में भी आया उछाल, खरीदें या बेचें, जानें एक्सपर्ट की राय

सोने की कीमतें 330 रुपये बढ़कर 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं. बीते दिन यह 1,17,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी.

  • नवरात्रि के पांचवें दिन सोने की कीमतों में 330 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई
  • चांदी की कीमतें 1,900 रुपये बढ़कर 1,41,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं
  • मजबूत त्योहारी मांग और निवेशकों की रुचि से चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है
नवरात्रि के पांचवे दिन सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है. सोने में जहां 330 रुपये की तेजी आई, वहीं, चांदी 1,900 रुपये चढ़ी. पिछले कुछ समय से चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं. ऑल इंडिया बुलियन एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारी मांग के बीच शुक्रवार को चांदी 1,900 रुपये बढ़कर 1,41,900 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई.

गिरावट के बाद सोने की कीमतों में बढ़ोतरी

सोने की बात करें तो इसकी कीमतें 330 रुपये बढ़कर 1,17,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं. बीते दिन यह 1,17,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी. वहीं, स्थानीय सर्राफा बाजार में सोना 400 रुपये बढ़कर 1,17,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो पिछले सत्र में 1,16,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

एसोसिएशन के अनुसार, मजबूत त्योहारी मांग और हाजिर बाजार में निवेशकों की मजबूत रुचि की वजह से चांदी ने अपना रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला जारी रखा.

वैश्विक बाजार में कम हुईं कीमतें

हालांकि, वैश्विक स्तर पर सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. सोना 0.12% की गिरावट के साथ 3,744.75 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी 0.35% गिरकर 45.03 डॉलर प्रति औंस रह गई. कारोबारियों ने कहा कि लगातार घरेलू मांग और त्योहारी खरीदारी ने वैश्विक स्तर की गिरावट की भरपाई कर दी है, जिससे स्थानीय बाजारों में सर्राफा की कीमतों में तेजी बनी हुई है.

निवेश पर क्या बोले एक्सपर्ट

बाजार एवं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के अनुसार, "फेड की पॉलिसी के बाद उम्मीद थी कि सोने-चांदी के लिए पॉजिटिव माहौल बनेगा. पर अभी महंगाई अभी भी फेड के लिए चिंता का विषय है. लंबी अवधि में सोने का रुझान अच्छा दिख रहा है. निकट भविष्य में, निवेशक कुछ मुनाफावसूली के लिए जा सकते हैं."

