RBI के फैसले का असर: रेपो रेट घटते ही सोने-चांदी की कीमतों में बंपर उछाल, जानिए 22 और 24 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Silver Price Today on December 5: भारत में गोल्ड रेट पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर बने हुए थे, ऐसे में RBI के फैसले ने आज के ट्रेड में कीमतों को और बढ़ा दिया. जब भी ब्याज दर घटती है, निवेशक सुरक्षित ऑप्शन तलाशते हैं और सोने की डिमांड बढ़ जाती है.

Gold Rate in India Today: सभी मेट्रो शहरों में आज 24 कैरेट सोने के दाम 400 से 410 रुपये तक बढ़े हैं, जबकि 22 कैरेट गोल्ड रेट में 360 से 376 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है.
नई दिल्ली:

Gold Silver RateToday: आज यानी 5 दिसंबर को सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. आरबीआई ने आज अपनी मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की. जिसके बाद रेपो रेट 5.50 प्रतिशत से घटकर 5.25 प्रतिशत हो गया. इस फैसले के तुरंत बाद एमसीएक्स पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी आ गई.

भारत में गोल्ड रेट पहले से ही रिकॉर्ड हाई पर बने हुए थे, ऐसे में RBI के फैसले ने आज के ट्रेड में कीमतों को और बढ़ा दिया.

देश में आज 24 कैरेट  और  22 कैरेट सोने का भाव

5 दिसंबर 2025 को भारत में सोने की कीमतों में  तेजी दर्ज की गई. आज 24 कैरेट सोना 410 रुपये की बढ़त के साथ 1,30,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं 22 कैरेट सोना 1,19,405 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया. 

MCX पर सोना और चांदी की कीमतों में  भारी उछाल

एमसीएक्स पर सोना और चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली. सुबह करीब 11:24 बजे सोना फरवरी वायदा 637 रुपये चढ़कर 1,30,715 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी मार्च वायदा 4,274 रुपये की मजबूती के साथ 1,82,412 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी. दिन की शुरुआत में सोने के दाम थोड़ी गिरावट में थे, लेकिन रेपो रेट में कटौती के बाद बाजार में तुरंत खरीदारी बढ़ी और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला.

देश के  अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतें

आज देश के लगभग सभी बड़े शहरों में सोने की कीमतों में बढ़त देखने को मिली.

  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 130040 रुपये और 22 कैरेट सोना 119203 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोना 130260 रुपये और 22 कैरेट सोना 119405 रुपये रहा. 
  • पुणे में 24 कैरेट सोना 130260 रुपये और 22 कैरेट सोना 119405 रुपये पर दर्ज किया गया.
  • अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 130430 रुपये और 22 कैरेट 119561 रुपये पर पहुंच गया है. 
  • बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 130360 रुपये और 22 कैरेट 119497 रुपये में बिक रहा है. 
  • चेन्नई में  24 कैरेट सोने का दाम 130640 रुपये और 22 कैरेट का भाव 119753 रुपये हो गया है.
  • हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत 130470 रुपये और 22 कैरेट की कीमत 119598 रुपये है. 
  • कोलकाता में 24 कैरेट सोना 130090 रुपये और 22 कैरेट सोना 119249 रुपये पर पहुंच गया है.

कुल मिलाकर, सभी मेट्रो शहरों में आज 24 कैरेट सोने के दाम 400 से 410 रुपये तक बढ़े हैं, जबकि 22 कैरेट गोल्ड रेट में 360 से 376 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है.

RBI के फैसले से सोने की कीमत क्यों बढ़ी?

जब भी ब्याज दर घटती है, निवेशक वैकल्पिक सुरक्षित ऑप्शन तलाशते हैं और सोने की डिमांड बढ़ जाती है.अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा दर घटाने की उम्मीद बढ़ गई है. अमेरिका के रोजगार आंकड़े कमजोर आए हैं, जिससे बाजार को लग रहा है कि नीतिगत दरों में जल्द राहत मिल सकती है.

इन्हीं ग्लोबल संकेतों की वजह से सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी में हैं जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है

