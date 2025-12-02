Good News for Gold Silver Buyers: सोने और चांदी की कीमतों में जारी रफ्तार पर मंगलवार को थोड़ा ब्रेक लगा है, जो कि वेडिंग सीजन यानी शादियों के मौसम में सोने और चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है. मंगलवार को गोल्‍ड-सिल्‍वर, दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोना 1,200 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ता हुआ है, जबकि चांदी के दाम में भी 530 रुपये की गिरावट आई है. ऐसे में ये शादी-विवाह के लिए ज्‍वैलरी के ऑर्डर देने या बनवाने का सही मौका है. कमोडिटी मार्केट की बात करें तो एमसीएक्‍स पर भी सोने-चांदी का भाव गिरा है, जबकि गोल्‍ड-सिल्‍वर के इंटरनेशनल भाव में भी मंगलवार को गिरावट देखी गई है.

कितना कम हो गया सोने का भाव?

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, मंगलवार को 24 कैरेट के सोने की कीमत 1,27,593 रुपये/10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,28,800 रुपये/10 ग्राम थी. यानी सोने की कीमतों में 1,207 रुपये की कमी आई है.

वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत कम होकर 1,16,875 रुपये/10 ग्राम हो गई है, जो कि पहले 1,17,981 रुपये/10 ग्राम थी. वहीं, 18 कैरेट सोने का दाम 96,600 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 95,695 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी कितना सस्‍ता हुआ?

सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है. चांदी की कीमत 530 रुपये कम होकर 1,74,650 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,75,180 रुपये प्रति किलो थी.

MCX पर भी गिरा सोने-चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. सोने का 05 फरवरी 2026 का कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.37 फीसदी कम होकर 1,30,175 रुपये हो गया है और चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.20 फीसदी कम होकर 1,79,845 रुपये हो गया है.

वैश्विक स्‍तर पर भी सोने-चांदी के दाम में गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है. हालांकि, यह अभी भी अपने उच्चतम स्तरों के करीब बनी हुई हैं. कॉमेक्स पर सोना 0.85 फीसदी की गिरावट के साथ 4,237.05 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.80 फीसदी की कमजोरी के साथ 58.07 डॉलर प्रति औंस पर थी.

आगे के लिए क्‍या है उम्‍मीद?

वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैश के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 70 फीसदी निवेशकों को उम्मीद है कि सोने की कीमतें 2026 के अंत तक और बढ़ेंगी. बैंक ने अपने 900 ग्राहकों पर किए सर्वेक्षण में बताया कि इनमें से 36 फीसदी ग्राहकों को लगता है कि सोना 2026 के अंत तक 5,000 डॉलर प्रति औंस को छू सकता है. इनमें से 27 फीसदी का मानना है कि आने वाले समय में भी वित्तीय चिंताएं बनी रहेंगी और 38 फीसदी का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की मांग मजबूत बनी रहेगी.