सोने- चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! एक ही दिन में ₹6,000 से ज्यादा महंगा हुआ गोल्ड,सिल्वर ने भी मारी लंबी छलांग,चेक करें नए रेट्स

Gold-Silver Price Today:अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच बना रहे हैं, तो आज की ताजा कीमतें जरूर चेक कर लें. आज यानी बुधवार, 21 जनवरी 2026 को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल और दुनिया भर में बढ़ते तनाव की वजह से सोने की चमक अब आम आदमी की पहुंच से दूर होती दिख रही है.

पहली बार एमसीएक्स (MCX) पर सोने का भाव 1 लाख 56 हजार रुपये के लेवल को पार कर गया है. सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया है, जिससे निवेशकों के बीच हलचल मच गई है. चलिए जानते हैं आज देश के अलग- अलग शहरों में सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है...

सोना 6000 रुपये से ज्यादा महंगा (Gold Rate Today On Mcx On MCX)

बुधवार सुबह करीब 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई. सोना ₹1,56,998 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो कि पिछले बंद भाव के मुकाबले ₹6,433 यानी करीब 4.27% ज्यादा है. आज बाजार ₹1,51,575 पर खुला था, लेकिन कुछ ही समय में इसने लंबी छलांग लगा दी.

चांदी हुई इतनी महंगी (Silver Rate Today On Mcx)

चांदी की कीमतों में भी आज बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. MCX पर चांदी ₹3,29,999 प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है. चांदी के भाव में ₹6,327 की बढ़त दर्ज की गई है, जो पिछले बंद भाव से लगभग 1.95% अधिक है. आज चांदी ₹3,22,566 के भाव पर खुली थी, लेकिन अब यह ₹3.30 लाख के बेहद करीब पहुंच गई है.

आपके शहर में आज क्या है सोने का ताजा भाव?

देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली फर्क देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी हर जगह बरकरार है. इंडिया बुलियन की वेबसाइट के अनुसार, फिलहाल बाजार में सोना ₹1,51,230 और चांदी ₹3,23,920 के भाव पर ट्रेड कर रही है.

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना करीब 1,50,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1,50,700 रुपये दर्ज की गई है.

कोलकाता में सोना 1,50,760 रुपये के स्तर पर है.

चेन्नई में आज सोना 1,51,400 रुपये के साथ सबसे महंगा बिक रहा है, जबकि हैदराबाद में यह 1,51,200 रुपये और बेंगलुरु में 1,51,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में भी बंपर उछाल, जानें ताजा रेट

सोने के साथ-साथ चांदी ने भी आज तेजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. भारत में चांदी की औसत कीमत अब 3,23,920 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है.

दिल्ली में चांदी आज लगभग 3,22,770 रुपये पर ट्रेड कर रही है.वहीं मुंबई में इसका भाव 3,23,330 रुपये के करीब है. चेन्नई और हैदराबाद में तो चांदी और भी महंगी है, वहां इसकी कीमत 3,24,270 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंची है.चांदी की मांग में बढ़ोतरी और टैक्स के अलग-अलग नियमों की वजह से शहरों के बीच यह अंतर दिख रहा है.

इंटरनेशनल मार्केट में भी टूटा रिकॉर्ड

दुनिया भर के बाजारों में भी सोने की मांग चरम पर है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत पहली बार 4,800 डॉलर प्रति औंस के आंकड़े को पार कर गई है. वहीं चांदी भी 94.89 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है.

आखिर क्यों अचानक तेजी से बढ़ रही सोने-चांदी की कीमतें?

सोने और चांदी की कीमतों में इस अचानक आई तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं. जानकारों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच 'ग्रीनलैंड संकट' को लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से सुरक्षित निवेश के तौर पर लोग सोने की तरफ भाग रहे हैं. जब दुनिया में अनिश्चितता का माहौल होता है, तो निवेशक डॉलर के बजाय सोने में पैसा लगाना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं, और यही वजह है कि आज सोना रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छू रहा है.

एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक दुनिया भर में राजनीतिक और व्यापारिक तनाव कम नहीं होता, तब तक सोने-चांदी की कीमतों में नरमी आने की उम्मीद कम ही है.

हालांकि, महंगाई के इस दौर में अगर आप भी फिजिकल गोल्ड (गहने या सिक्के) के बजाय डिजिटल तरीके से सोना खरीदना चाहते हैं, तो ये 3 विकल्प आपके लिए सबसे बेहतरीन और सुरक्षित हो सकते हैं. आज के समय में लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं:

1. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond - SGB)

यह सरकारी निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है. इसे समय-समय पर सरकार (RBI) जारी करती है.इसमें आपको सोने की बढ़ती कीमत का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही सरकार आपको सालाना 2.5% का ब्याज (Interest) भी देती है.अगर आप इसे 8 साल तक रखते हैं, तो मिलने वाले मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं देना होता.

2. गोल्ड ईटीएफ (Gold ETF)

यह शेयर बाजार में सोने के निवेश का तरीका है. इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है.आप इसे शेयर की तरह कभी भी मार्केट ऑवर्स में खरीद या बेच सकते हैं. इसमें सोने की शुद्धता की कोई चिंता नहीं होती क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होता है.आप मात्र 1 ग्राम सोने के बराबर भी निवेश शुरू कर सकते हैं.

3. डिजिटल गोल्ड (Digital Gold)

अगर आप बहुत छोटे अमाउंट, जैसे ₹100 या ₹500 से निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो यह सबसे आसान तरीका है.इसे आप Google Pay, PhonePe या किसी भी ऑथराइज्ड ऐप के जरिए तुरंत खरीद सकते हैं. आपका सोना सुरक्षित वॉल्ट (Safe Vaults) में रखा जाता है.आप जब चाहें इसे बेचकर पैसा अपने बैंक खाते में ले सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देकर फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं.